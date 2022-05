Schüler glänzen mit ihrem Wissen über Wirtschaft

Bereits zum dritten Mal haben alle 9. Klassen des Hockenheimer Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums im Fach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ (WBS) am bundesweiten Wirtschaftsquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ teilgenommen. Dieser Wettbewerb wird jährlich vom Verband der Wirtschaftsjunioren Deutschland veranstaltet, einem Zusammenschluss von rund 10 000 Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ein Mal im Jahr in diesem Wirtschaftswettbewerb rund 25 000 Schüler in den Bereichen Wirtschaft, Internationales, Finanzen, Politik und Digitalisierung zu testen.

Ziel: Zusammenhänge erkennen

Dabei soll das Interesse der Schüler an wirtschaftlichen Zusammenhängen gestärkt und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft intensiviert werden.

Der Sieger des Gauß-Gymnasiums ist Felix Henze aus der Klasse 9 c vor Paula Höhler (9 d) und Fabian Maag (9 a), die beide auf dem zweiten Platz landeten. Den dritten Platz belegt Benjamin Graf aus der Klasse 9 b.

In einer kleinen Preisverleihung zusammen mit der Schulleitung und Janika Kyek, der Leiterin des Arbeitskreises Bildung und Wirtschaft der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen, die den Wettbewerb in unserer Region ausrichten, bekamen die Schulsieger ihre Urkunden und Preise verliehen. Das Gauß-Gymnasium beglückwünscht die Sieger zu ihrer tollen Leistung in diesem Wirtschaftswettbewerb. zg/tk