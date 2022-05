Schülermensa geht wieder in Betrieb

Hockenheim. Die Schülermensa in der Schubertstraße hatte aufgrund der pandemiebedingten Hygieneregeln und -einschränkungen längere Zeit geschlossen. Nachdem die meisten der Regeln gelockert beziehungsweise aufgehoben wurden, kann nun wieder der Betrieb aufgenommen werden. Der Pausenverkauf in der Schülermensa beginnt am Donnerstag, 5. Mai. Die Mittagsverpflegung kann ebenfalls wieder aufgenommen werden und startet am Montag, 9. Mai.

Die Speisepläne werden auf der Homepage der Stadt Hockenheim im Bereich „Bildung – Mensa“ veröffentlicht. zg

