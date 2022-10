Schützenverein Hockenheim: Schaufler und Strifler am treffsichersten

Hockenheim. Nach vier Wettkampftagen mit erheblich mehr Teilnehmern als bei der vorhergehenden Stadtmeisterschaft 2019, über 1000 beschossenen Scheiben und Warteschlangen vor den Schießständen am letzten Wettkampftag stehen die Ergebnisse der vom Schützenverein durchgeführten Hockenheimer Stadtmeisterschaft fest. Nach zweijähriger Pause wollten viele Starter ihre Konzentrationsfähigkeit, ihre Körperspannung, ihr gutes Auge für die Visierung und das Ziel sowie ihren gefühlvollen Zeigefinger unter Beweis stellen, wie der Verein mitteilt.

Nach der Anmeldung hieß es „Gut Schuss“ für die Teilnehmer. Unter der Anleitung und Aufsicht erfahrener Schützen des Schützenvereines wurde auf die Distanz von 50 Meter mit Kleinkalibergewehren jeweils fünf Schuss pro Scheibe abgegeben. Es konnten maximal 50 Ringe erzielt werden.

Die Teilnehmer der Stadtmeisterschaft haben dabei die Erfahrung gemacht, dass der Schießsport hohe Anforderungen an Konzentrationsfähigkeit und Disziplin stellt. Bei vielen Teilnehmern wurde jedoch auch der der Ehrgeiz geweckt, sich stetig zu verbessern. Viele Teilnehmer wurden daher mit erholtem Auge und frischer Konzentration an mehreren Tagen begrüßt. Wolfgang Würtz war einer von ihnen und sagte: „Es macht Spaß, sich mit Freunden und Bekannten im Wettkampf zu messen. Ist der Ehrgeiz einmal geweckt, möchte man stets besser werden. Ich nehme gerne in Zukunft wieder teil.“

Schützenverein Hockenheim: OB schießt mit

In Summe haben rekordverdächtige 80 Hockenheimer teilgenommen, darunter auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Neben 57 Herren und 23 Damen waren auch 19 Mannschaften am Start. Das Organisationsteam Michael Karle und Nuh Düger unter der Anleitung von Sportleiter Ralf Dentzer behielt dabei stets den Überblick und wertete mehr als 1150 Schießscheiben aus.

Bestplatzierte der Einzel- und Mannschaftswertung Frauen: 1. Sabrina Schaufler, 49 Ringe. 2. Lea Berger, 48 Ringe. 3. Ursula Auer, 47 Ringe. 4. Petra Weigelt, 47 Ringe. 5. Carina Breithaupt, 47 Ringe. Männer: 1. Marcus Strifler, 50 Ringe. 2. Wolfgang Würtz, 49 Ringe. 3. Ali-Yahya Düger, 49 Ringe. 4. Harald Wüst, 49 Ringe. 5. Cem Caner, 49 Ringe. Mannschaften: 1. Fanfarenzug 1 (Guido Fey, Paul Schaufler und Marcus Strifler), 145 Ringe. 2. Kleinert Logistik (Patrick Loth, Olaf Sölter und Wolfgang Würtz), 144 Ringe. 3. Fanfarenzug Damen (Carina Breithaupt, Sabrina Schaufler und Petra Weigelt), 143 Ringe.

Die abschließende Siegerehrung fand nach dem letzten Wettkampfsonntag in den Vereinsräumen statt. Siegerin der Damenwertung und damit Stadtmeisterin 2022 wurde Sabrina Schaufler mit hervorragenden 49 Ringen, dicht gefolgt von Lea Berger mit 48 Ringen und Ursula Auer mit 47 Ringen.

Mit dem traumhaften Ergebnis von 50 Ringen darf sich Marcus Strifler Stadtmeister 2022 nennen. Einen engen Wettkampf gab es um die folgenden Ränge. Platz zwei bis fünf erzielten jeweils sehr gute 49 Ringe, sodass zur Ermittlung der Platzierung die nächstbesten Scheiben herangezogen wurden. Wolfgang Würtz feiert den zweiten Platz vor Ali Yahya Düger.

Der Wettkampf der Mannschaften war nicht minder umkämpft. Den Wanderpokal für die beste Mannschaft darf das Team Fanfarenzug 1 mit Guido Fey, Paul Schaufler und Marcus Strifler mit einem Ergebnis von 145 Ringen mit nach Hause nehmen. Dicht dahinter mit nur einem Ring Unterschied folgt die Mannschaft Kleinert Logistik mit Patrick Loth, Olaf Sölter und Wolfgang Würtz. Beim Kampf um den Sieg setzte die Damenriege des Fanfarenzugs die Herren gehörig unter Druck. Mit einem hervorragenden Ergebnis von 143 Ringen erzielten Carina Breithaupt, Sabrina Schaufler und Petra Weigelt den dritten Platz.

Schützenverein Hockenheim: Vorfreude auf Wettbewerb 2023

Stefan Spitzer, Oberschützenmeister des Schützenvereins Hockenheim, sagte zur Siegerehrung: „Wir freuen uns, dass die Stadtmeisterschaft 2022 so rege von den Hockenheimern angenommen worden ist und wir unseren Sport so näherbringen konnten. Die Teilnehmer haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Wir gratulieren den Gewinnern herzlich zu ihrem Erfolg.“ Spitzer dankte den Vereinsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung, die diese Veranstaltung erst möglich gemacht habe. Der Verein freue sich bereits auf die Stadtmeisterschaft 2023.

Info: Am Schießsport interessierte Bürger müssen nicht bis dahin warten. Sie finden weitere Informationen auf der Website www.schuetzenverein-hockenheim.de.