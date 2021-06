Schulcontainer erhält Verkleidung

Die Containeranlage in der Arndtstraße, die derzeit von der Schule am Kraichbach genutzt wird, erhält für die anschließende dauerhafte Nutzung durch die Volkshochschule und Musikschule eine Fassadenverkleidung. Den Auftrag über rund 214 000 Euro hat der Gemeinderat bei vier Gegenstimmen an die Firma Algeco aus Stockstadt vergeben.

Hochbauabteilungsleiterin Katrin Pfister stellte den Entwurf vor, der die künftige Fassadengestaltung zeigt. Die Grau- und Blautöne von Musik- und Volkshochschule dominieren, der Eingangsbereich wird später mit den Logos der beiden Einrichtungen auf Folie gestaltet. Oberbürgermeister Marcus Zeitler hob hervor, dass es nicht um eine reine Schönheitsmaßnahme gehe, obwohl die Hülle einen Blickfang darstelle und das Blau im Stadtwappen verankert sei.

Die Containeranlage solle für die nächsten 15 bis 20 Jahre stehenbleiben. Die modernen Räume in Modulbauweise seien durch die Verkleidung auch vor der Witterung geschützt. Fritz Rösch (CDU) erklärte, dass erst eine schöne Fassade die Containeranlage zu einem Wohnraum mache. Die Gestaltung schaffe einen Mehrwert für die Gemeinde.

Seine Fraktionskollegin Bärbel Hesping sah das etwas anders: Sie sei der Ansicht, ein Graffiti hätte es zur Verschönerung auch getan. Energetisch bringe die Verkleidung nichts, und dafür seien die Kosten doch sehr hoch, während die Stadt sonst am Sparen sei.

„Gebäuden ein Gesicht geben“

Frank Köcher-Hohn (FDP) pflichtete Hesping bei: „Die Kommune hat zurzeit kein Geld, für uns ist das nur eine Verschönerungsarbeit.“ Die Summe entspreche den Mehreinnahmen der Stadt durch die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Das sähen die Liberalen nicht ein und stimmten daher dagegen. Adolf Härdle (Grüne) konnte diese Argumentation grundsätzlich nachvollziehen, sah es aber auch „durchaus städtebaulich begründet, wenn die Gebäude auch ein Gesicht erhalten.“

Keine Gegenstimmen gab es zur Erneuerung des Telekommunikationssystems in Rathaus, Schulen und allen Außenstellen. Die Firma Ostertag DeTeWe erhielt den Auftrag über 273 000 Euro, bezogen auf eine Laufzeit von 60 Monaten. Die bisherigen Verträge von 2011 laufen dieses Jahr aus. Das neue System ist cloudbasiert, alle Anschlüsse werden zentral vom Rathaus aus verwaltet. mm

