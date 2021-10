Schule sinnvolle Investitionen ermöglicht

Die erschwerte, aber dennoch ungeschmälerte Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit sowie die freundschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands der Gaußfreunde in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie lobte Vorsitzender Konrad Schillinger bei der Mitgliederversammlung im Musiksaal des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. In seinem Bericht über die Aktivitäten des Vereins in den zurückliegenden zwei Jahren gab Schillinger einen Überblick über finanzierte Projekte und Anschaffungen für die Schule.

Sein Dank galt allen Mitgliedern, Helfern und Spendern für ihre Unterstützung und Bereicherung des Schullebens vor allem in den Bereichen, die vom Land und Schulträger nicht gewährleistet werden.

Finanzmittel zeitnah einsetzen

In seinem detaillierten Kassenbericht gab Christian Brenner eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben und verwies auf einen soliden Kontostand. Er betonte aber auch, dass die eingegangenen Gelder zeitnah für Maßnahmen an der Schule wieder ausgegeben werden müssen. Für die Kassenprüfer Thomas Echt und René Böduel attestierte Letzterer eine vorbildliche Kassenführung. Die von Böduel beantragte Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig gewährt.

Schulleiterin Anja Kaiser dankte dem Freundeskreis für sein Engagement und veranschaulichte in ihrem ausführlichen Bericht, wie gut das Gauß bei den enormen Herausforderungen der Corona-Pandemie aufgestellt ist. Sie lobte die Einsatzbereitschaft und Flexibilität des Kollegiums, wies aber auch darauf hin, dass die Belastung aller extrem hoch sei und fast alle am Limit ihrer Möglichkeiten stünden. Viele Maßnahmen des vom Land verkündeten Förderprogramms „Rückenwind“ kämen der Schule nicht zugute, weil sie ohnehin schon praktiziert würden oder die Hürden für eine Genehmigung zu hoch seien.

Lobend erwähnte sie die mustergültige digitale Ausstattung und Versorgung der Schule durch die Stadt. Mit großem Optimismus verwies die Direktorin auf für die Zukunft geplante Veranstaltungen, etwa die Aufführung von „Diener zweier Herren“ gegen Ende des Schuljahres.

Leistungskurs musiziert

Die Mitgliederversammlung wurde bereichert durch den Auftritt des Leistungskurses Musik J1 mit Bernhard Sommer: Die Schüler musizierten mit sichtbarer Freude erstmals wieder vor Publikum nach einer langen Zeit der durch die Pandemie bedingten Abstinenz. Zum Vortrag kamen drei Stücke, darunter die Filmmusik „Jenseits der Stille“.

Sascha Birkenstock stellte vom Freundeskreis finanzierte Geräte vor und demonstrierte die Funktionsweise der beiden 3-D-Drucker, zeigte mit den Druckern fabrizierte Objekte und erläuterte, wie sie den theoretischen naturwissenschaftlichen Unterricht praxisnah ergänzen.

Die Demonstration belegte, wie sinnvoll die Investition für den NWT-Bereich war. Gerne nahmen die Anwesenden den von Sascha Birkenstock entworfenen druckfrischen Schlüsselanhänger mit der Aufschrift „Ich bin ein Gauß-Freund“ als Geschenk entgegen. zg

