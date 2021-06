Schulstraße ab heute wegen Bauarbeiten gesperrt

Hockenheim. Die Schulstraße in Hockenheim ist in Höhe der Hausnummer 31 von Montag, 14. Juni, bis voraussichtlich Ende Juni, wegen Bauarbeiten für den Straßenverkehr gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Schulstraße, Hirschstraße, Heidelberger Straße und Ludwigstraße sowie umgekehrt umgeleitet. Der Anliegerverkehr bleibt möglich.



