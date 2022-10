Schutz muss überall gelten

Unter dem Titel „Arche informiert“ lädt der Arche Weltladen am Donnerstag, 20. Oktober, um 18 Uhr in die Karlsruher Straße 38 in Hockenheim ein. Felix Roll informiert über das deutsche und das geplante EU-Lieferkettengesetz, beleuchtet deren Schwachstellen und zeigt, wie Verbraucher die Initiative „yesEUcan“ unterstützen können. Felix Roll ist Projektreferent für Nachhaltigkeitsstandards bei der Werkstatt Ökonomie in Heidelberg.

Menschenrechte und Umwelt schützen: Erwartungen an ein wirksames europäisches Lieferkettengesetz zum Schutz der Menschenrechte und global nachhaltige Entwicklung. Zu diesen Zielen hat sich die Europäische Union bekannt. Doch viel zu oft tragen europäische Unternehmen – fahrlässig oder skrupellos – weltweit zu gefährlichen Arbeitsbedingungen, ausbeuterischer Kinderarbeit und Umweltschäden bei, heißt es in der Einladung.

Nach jahrelangem Tauziehen sei nun Schluss mit dem „Dogma der Freiwilligkeit“: Einige Staaten haben verbindliche Regeln für Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte auch im Ausland verabschiedet, darunter Deutschland mit seinem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das 2023 in Kraft tritt. Doch es weise noch gravierende Lücken auf, für deren Schließung es die Unterstützung aller brauche. Die Veranstaltung ist kostenlos, Anmeldung nicht nötig. zg