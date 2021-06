Schutzwohnung für von Gewalt betroffene Frauen

Kreis. Seit Juni können die ersten Frauen, die von Gewalt betroffen sind, mit und ohne Kinder die erste Schutzwohnung des DRK-Kreisverbandes Mannheim im Rhein-Neckar-Kreis beziehen. Schutzwohnungen stellen als sicherer Ort eine Ergänzung zu Frauenhäusern dar. Sie werden nicht nur als Unterkünfte genutzt, sondern umfassen auch Beratungsangebote, um Frauen umfassend bei der Entwicklung von neuen Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten zu unterstützen und sie bei notwendigen Schritten in ein selbstständiges Leben ohne Gewalt, beispielsweise bei Behördengängen sowie bei der Unterbringung der Kinder in Betreuungseinrichtungen, zu begleiten, teilt der DRK-Kreisverband in einer Pressemeldung mit.

Der Zugang ist durch erfahrene Fachstellen wie Frauenhäuser, Beratungsstellen und weitere Kooperationspartner möglich, die aufgrund ihrer Arbeit im direkten Kontakt mit der Zielgruppe stehen.

Diese Einrichtungsform sei der erste Schritt zur Umsetzung der „Konzeption zur Prävention von Häuslicher Gewalt und Hilfen für Betroffene im Rhein-Neckar-Kreis“. Die zugrunde liegende Konzeption verfolge das Ziel, betroffenen Frauen und Kindern im Kreis bedarfsgerechte Angebote und individuell abgestimmte Zugänge zu Beratung und Schutzwohnen zu schaffen.

Kreisgebiet ein „blinder Fleck“

Das Vorgehen basiert auf Empfehlungen des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (kurz: Istanbul Konvention). Diese sehen mindestens einen Familienplatz pro 10 000 Einwohnerinnen vor. Entsprechend liegt der Bedarf im Rhein-Neckar-Kreis bei mindestens 28 Frauenplätzen und 42 Plätzen für Kinder. Bisher wurden keine derartigen Angebote im Kreisgebiet vorgehalten, wodurch ein „blinder Fleck“ auf der Landkarte der Unterbringungsmöglichkeiten für betroffene Frauen bestand. In Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg werden in Zukunft weitere Schutzwohnungen im gesamten Kreisgebiet entstehen, sodass nach und nach möglichst flächendeckend Schutzräume zur Verfügung stehen, berichtet das DRK weiter.

Kostenübernahme nicht gesichert

Um den zusätzlichen Bedarf an Schutzplätzen abzudecken, befinde sich der DRK-Kreisverband Mannheim derzeit in der Antragsstellung für den Betrieb eines Frauen- und Kinderschutzhauses. Neben Eigenmitteln aus Spenden und Sponsoring sei das Rote Kreuz auf weitere Fördermittel angewiesen, damit das geplante Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden kann. „Bis dato ist die verbindliche und kontinuierliche Kostenübernahme durch finanzgebende Stellen noch nicht gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Eröffnung der ersten Schutzwohnung hat das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis, Kooperationspartner der DRK-Kreisverbände Mannheim und Rhein-Neckar/Heidelberg, am 8. März die Frauenfachberatungsstelle „Lida“ bei Häuslicher Gewalt eröffnet, die im gesamten Kreisgebiet beratend tätig ist.

Beratung ist auch über das bundesweite, kostenlose Hilfetelefon unter 08000/11 60 16 möglich. In dringenden Fällen können sich Betroffene auch an die Polizei wenden. Freie Frauenhausplätze sind über die neue deutschlandweite Internetseite einzusehen: www.frauenhaus-suche.de. Mit einer Spende kann man das DRK bei seinem Vorhaben Schutzwohnen für Betroffene von Häuslicher Gewalt im Rhein-Neckar-Kreis unterstützen. zg

