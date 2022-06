Schwerbehindertenberatung mit Andreas Sturm in Hockenheim

Aufgrund der großen Nachfrage findet ein Zusatztermin der Schwerbehindertenberatung mit Andreas Sturm, Mitglied im Landtagsausschuss für Soziales und Gesundheit sowie Sprecher für Menschen mit Handicap, am Mittwoch, 15. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr in der Rathausstraße 2 in Hockenheim statt.

Sturm hat zwei Experten an seiner Seite: Rudi Bamberger, Behindertenbeauftragter der Gemeinde Brühl, und Robert Marquardt, ehemaliger Verwaltungsfachangestellter beim Versorgungsamt Heidelberg. Bei der Sprechstunde gibt es Informationen zum Schwerbehindertengesetz, Auskünfte zur Antragstellung oder eine Weitervermittlung an die richtige Stelle. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0711/20 63 83 10 oder via E-Mail an die Adresse andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de erforderlich.