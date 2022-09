Hockenheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es im Hockenheimer Motodrom gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte ein Motorradfahrer gegen 15.40 Uhr in einem Kurvenbereich. Über den Unfallhergang, das Verletzungsausmaß und die Schäden kann derzeit, so heißt es in der Pressemitteilung, noch keine Aussage getroffen werden. Weitere Informationen sollen folgen.

