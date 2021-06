Seelsorgeeinheit Hockenheim: Gemeinsam für den Frieden in der Welt

„Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen ändern die Welt.“ Dieser Gedanke des vor genau sechs Jahrzehnten verstorbenen Arztes, Theologen, Philosophen und Pazifisten Albert Schweitzer beeindruckt noch heute. „Beten“ ist zwar kein „Modewort unserer Zeit“, das Gebet ist aber, um es in aktueller Aussage zu beschreiben, auch niemals „aus der Mode gekommen“. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Gläubige früher wie heute von der Kraft des Gebetes überzeugt sind. Beten muss nicht in allererster Linie spektakulär sein, das stille persönliche Gebet hat ebenso seine Individualität wie das Beten in der Gemeinschaft.

Und gerade dieses gemeinsame Gebet hat einen hohen Stellenwert in der Lindenberg-Gruppe, die seit Jahrzehnten auch in der Seelsorgeeinheit Hockenheim aktiv ist. „Wir stehen in einer Tradition und freuen uns, dass unsere Gemeinschaft weiter aktiv sein kann,“ versichert Peter Simons, der Verantwortliche der Lindenberg-Gruppe der hiesigen Seelsorgeeinheit, der sich besonders darüber freut, dass nach der Zwangspause im vergangenen Jahr die Lindenberg-Gruppe aus Hockenheim und Umgebung wieder zur Gebetswache für eine Woche in den Schwarzwald gehen kann.

Die Tatsache, dass eine Reihe von Männern verschiedener Altersgruppen und verschiedenen Interessen- und Erfahrungsbereichen auch aus Hockenheim und der Seelsorgeeinheit alljährlich zum gemeinsamen Beten im Schwarzwald ist, mag bekannt sein, Details weiß man meist nur wenig.

„Die Gebetswache auf dem Lindenberg blickt auf eine über sechzigjährige Tradition zurück und das Hauptanliegen des gemeinsamen Gebetes ist der Frieden in der Welt,“ erläutert Peter Simons. Der Ursprung der Männer-Gebetswache auf dem Lindenberg wurzelt in der jüngeren Historie. Der Rückblick führt in das Jahr 1955.

Ursprung in den 1950er Jahren

Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer war im September 1955 zu einem Staatsbesuch in Moskau. Das Hauptanliegen von Adenauer war es, sich dafür einzusetzen, dass die letzten deutschen Kriegsgefangenen aus Russland freigelassen werden. Eine Gruppe von Männern aus der Erzdiözese Freiburg hatte sich dazu entschlossen, diese bedeutende Reise mit dem schwerwiegenden menschlichen Anliegen gemeinsam betend zu begleiten.

Sie wählten dazu die Kirche von Sachseln in der Nähe von Luzern, dort befindet sich das Grab von des Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von Flüe. „Bruder Klaus“, der von 1417 bis 1487 lebte, ist als Mystiker und Friedensstifter auch in Deutschland hoch geehrt und gehört zu den Heiligen der katholischen Kirche.

Die knapp drei Dutzend Männer, die ununterbrochen Tag und Nacht in der Ranftkapelle, der Einsiedelei von Bruder Klaus, in geistiger Verbundenheit mit dem Friedensstifter um das Gelingen der Gespräche in Moskau, um den Frieden in der Welt und die Aussöhnung der Völker beteten, hatten sich nicht zufällig in dieser Kirche getroffen. Bundeskanzler Konrad Adenauer, selbst ein überzeugter Christ, hatte – dies steht zwischenzeitlich fest – während seines regelmäßigen Urlaubs, der ihn stets in die dortige Region führte, ohne Öffentlichkeit und ganz privat vor seinem schweren Gang nach Moskau eine ganze Nacht in eben dieser Kirche gebetet, um sich Kraft für seine Gespräche zu holen.

Wie wir wissen, ist es Adenauer damals gelungen, dass die letzten deutschen Kriegsgefangenen in Russland freigelassen wurden. Dieser erfolgreiche Ausgang der Verhandlungen in Moskau motivierte die dankbaren Männer der sogenannten „Gebetswache“ dazu, weiterzumachen. Da die Männergruppe aus der Erzdiözese Freiburg kam, wählte man die Wallfahrtskirche auf dem Lindenberg bei St. Peter im Schwarzwald. Alljährlich kommen zwischenzeitlich über 1000 Männer zur Gebetswache.

Gedenkstein aufgestellt

Seit vielen Jahren ist auch die Hockenheimer Lindenberg-Gruppe für eine Woche im Schwarzwald. Ergänzend zu den Gebeten bieten sich Möglichkeiten, Gespräche zu führen, Gemeinschaft und Geselligkeit geben den Tagen eine besondere Prägung. Im Exerzitien- und Bildungszentrum des Hauses Maria Lindenberg wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Auf dem Lindenberg wurde auch bereits ein Gedenkstein von den Männern der Gebetswache Hockenheim erstellt.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder auf dem Lindenberg zu sein, auch wenn es vom 20. bis 25. Juni ein etwas verkürzter Zeitraum ist und ein paar kleinere Einschränkungen stören unsere Freude und unseren Optimismus bestimmt nicht,“ blickt Peter Simons ebenso wie die übrigen Mitglieder der kleinen, aber illustren Gruppe der Lindenberg-Fahrer auf die kommende Woche.