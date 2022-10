Seid Vorbilder beim Radeln!

Seit meine Kinder größer sind, fahren wir häufiger mit dem Fahrrad. Dabei fällt mir immer wieder auf, wie wenige Leute einen Helm tragen. Selbst Politessen begegnen uns mit dem Rad ohne Kopfschutz. Ich stelle mir dann immer wieder die Frage, warum sich Personen im öffentlichen Dienst mit Uniform nicht als Vorbild sehen und mit gutem Beispiel vorangehen. Mal ganz abgesehen vom Selbstschutz. Meine Kinder fragen mich auch immer, warum so wenige einen Helm tragen, wenn es doch so gefährlich ist, ohne unterwegs zu sein. Was sagt man seinen Kindern da? Dass es den meisten Menschen egal ist, dass sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und lieber mit den Folgen leben, als eine verdrückte Frisur zu haben oder kurz einen etwas wärmeren Kopf? Ich jedenfalls versuche zu erklären, dass wir nicht die anderen sind und nicht mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus landen wollen und am Ende vielleicht schlimme Folgen davontragen – wie nie mehr sprechen oder laufen zu können. Als Mutter wünsche ich mir auf alle Fälle mehr Erwachsene, die ihre Vorbildfunktion ernst nehmen und zu einem Helm greifen, auch, wenn dies vielleicht nicht so bequem sein mag. Vielleicht erwarte ich aber auch zu viel, haben doch die meisten Eltern keinen Helm beim Radeln mit ihren Kindern auf.

