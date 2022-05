Sekt und Saft statt Kaffee und Kuchen

Alles neu beim Hockenheimer Mai für die SPD: Statt Kaffee und Kuchen wurde gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt zu Sekt und Orangensaft geladen. Die Getränke wurden kostenlos ausgeschenkt, allerdings baten die Sozialdemokraten um eine Spende. Empfängerorganisation der Gelder war die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar.

Der Verein gründete sich als Kulturverein und hat sich aufgrund des aktuellen Krieges als Helfer aufgestellt. „Mit der Lieferung von Rettungsfahrzeugen aus regionalen Beständen sowie Lastwagenladungen voller Hilfsgütern stellt der in Mannheim registrierte Verein wertvolle Unterstützung für Menschen in der Ukraine“, schreibt die SPD. An ihrem Stand gab es neben dem politischen Austausch und entspannten Gesprächen Flyer der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, Informationsmaterial der Friedrich-Ebert-Stiftung und zu Aktivitäten des Wohlfahrtsverbandes.

Die gesellige Veranstaltung hatte Vorsitzender Jakob Breunig auch genutzt, um den SPD-Neumitgliedern Marlene Diehm und Vincent Kilian ihre jeweiligen Parteibücher zu überreichen. zg/jb

