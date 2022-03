Seminare zur Ukraine an der Volkshochschule

Hockenheim. Aus aktuellem Anlass hat die Volkshochschule zwei zusätzliche OnlineVeranstaltungen kurzfristig in ihr Programm aufgenommen: „Der Krieg in der Ukraine und die Rolle Chinas“ sowie „China und die Sowjetunion: Zwischen Freundschaft und Feindschaft“.

Über „Der Krieg in der Ukraine und die Rolle Chinas“ referiert am Sonntag, 27.März, 19.30 Uhr Prof. Dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Professorin für Sinologie am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien. Zuvor hatte sie eine Professur für Moderne Sinologie in Heidelberg. Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit dem Krieg gegen die Ukraine den größten Teil der Weltgemeinschaft gegen sich vereint. Anders als der Westen – der Russland wirtschaftlich und politisch weitestgehend isoliert hat – äußert sich China bisher sehr zurückhaltend zum Konflikt. Dabei scheint die chinesische Führung alles andere als begeistert von der Eskalation zu sein – nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen.

An diesem Abend besteht die Möglichkeit, mit der Referentin darüber zu diskutieren, welche Bedeutung der Krieg in der Ukraine für die russisch-chinesischen Beziehungen hat. „China und die Sowjetunion: Zwischen Freundschaft und Feindschaft“ am Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr, Referent: Prof. Dr. Felix Wernheuer, Professor für Moderne China-Studien an der Universität zu Köln. Zuvor war er Gastwissenschaftler an der Harvard University und studierte „Geschichte der KPCh“ an der Volksuniversität in Beijing.

Komplizierte Historie

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine rücken zunehmend auch die russisch-chinesischen Beziehungen in den Blickpunkt. Wladimir Putin und der chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen zwar von einer „beispielhaften“ Beziehung, die gemeinsame Geschichte beider Länder ist aber kompliziert. Insbesondere die Beziehungen Chinas zur Sowjetunion waren wechselhaft und bewegten sich zwischen Freundschaft und Feindschaft.

Die kostenlosen Online-Seminare finden auf der Plattform Zoom statt. Für die Teilnahme benötigt man ein internetfähiges Gerät, eine stabile Internet-Verbindung sowie ein Mikrofon und eine Kamera. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung zugeschickt.