Seniorensportler in allen Bereichen jung geblieben

In allen Belangen jung geblieben ist die Seniorensportgruppe 60 plus der DJK Hockenheim, die in diesen Tagen ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat. „Unternehmungslustig und sportlich nach wie vor aktiv ist unsere Sportgruppe wie am ersten Tag, dem 5. März 2002“, beschreibt Robert Becker, der ebenso wie seine Frau Renate zu den Gründungsmitgliedern gehörte, die Gruppe in einer Pressemitteilung der DJK.

Maßgebende Triebfeder zur Sportgruppe war DJK-Urgestein Klaus Reisinger, der sich auch mit über 80 Jahren noch sehr aktiv zeigt. Zusammen mit Horst Rehberger leitete er die ersten Übungsstunden. Im Gründungsjahr wurde zum 1. Januar der Euro eingeführt, Johannes Rau war Bundespräsident und „Teuro“ war das Wort des Jahres.

Beständig ist die Seniorensportgruppe 60 plus geblieben, beim und außerhalb ihres Sports haben sich keine Unfälle ereignet, erinnerte Robert Becker an positive Erlebnisse, die die Gruppe zusammengeschweißt haben: „viele erfüllte Jahre, Feiern innerhalb der Gemeinschaft wie Geburtstage, Weihnachten, Fasnacht, Grillfeste, Ochsenkopfessen und herrliche gemeinsame Ausflüge“, kam er ins Schwärmen. „Alles in allem können wir mit Dankbarkeit und etwas Stolz zurückblicken, wir sind zwar nominell älter geworden, haben es aber kaum bemerkt.“

Angebote für jede Altersklasse

Mit Optimismus, Zuversicht und Gottvertrauen wollen die jung gebliebenen Senioren in die Zukunft schauen und wünschen sich, dass die aktuellen Krisen auch im Sinne der Kinder, Enkel und Urenkel gut gemeistert werden. Grußworte des Vorstands überbrachte der zweite Vorsitzende Günter Offenloch, der sich glücklich schätzte, dass die DJK Hockenheim in ihrem Portfolio für jede Altersklasse etwas zu bieten hat und eine prägende Gemeinschaft lebt.

Die Seniorensportgruppe habe sich im Vereinsleben neben dem Sport immer wieder stark eingebracht und bei Festen und Veranstaltungen, wie bei den DJK-Einsätzen rund um die Formel-1-Rennen vorbildlich eingebracht. ska