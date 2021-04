Sensoren machen freie Parkplätze online abrufbar

Hockenheim. Bei Digitalisierungsmaßnahmen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) werden am Bahnhof verteilt auf zwei Flächen insgesamt 230 Park+Ride-Parkplätze (P+R) mit einer Sensorik zur automatischen Ermittlung der Belegung ausgestattet. In Abstimmung mit der Stadt Hockenheim werden die Sensoren vom 3. bis 21. Mai eingebaut, teilt der VRN in einer Pressemeldung mit.

Damit könne künftig digital die Verfügbarkeit freier Parkplätze vor Ort ermittelt werden. Nach Fertigstellung der Einbauarbeiten auf den P+R-Parkplätzen und Implementierung der Echtzeitinformationen in die VRN-Auskunftssysteme können dann sowohl über die MyVRN-App als auch über die Website des Verkehrsverbunds www.vrn.de in der interaktiven Karte des VRN freie Parkplätze gesucht werden.

Auf dem Gelände befinden sich auch zwei Stellplätze für Schwerbehinderte, die einzeln detektiert und angezeigt werden. Die übrigen freien Stellplätze werden nur in der Summe angezeigt.

Die Absperrung der Parkplätze erfolgt je nach Baufortschritt in Abstimmung mit der Stadt und wird vorab veröffentlicht. Die Kosten der Parkplatzsensorik belaufen sich auf 58 000 Euro. Die Maßnahme wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ über die von der VRN GmbH initiierten Projekte gefördert. zg

