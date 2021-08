Serie von Katalysator-Diebstählen geht weiter

Hockenheim. Die Katalysatoren von gleich drei Autos hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 2 Uhr Nachts in der Ketscher Straße entwendet. Es sind damit bereits acht Katalysatoren in Hockenheim geklaut worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Tatorte waren diesmal zwei gegenüberliegende Firmengelände, auf denen die Pkw abgestellt waren. Der Täter habe diese mit einem Wagenheber angehoben und die Katalysatoren, die unter dem Auto verbaut sind, mit einer Handsäge von den jeweiligen Fahrzeugen abgetrennt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kam es in Hockenheim in der Neustadter Straße zu einem Diebstahl eines Katalysators. Außerdem wurden in der Nacht vom 5. auf den 6. August die Katalysatoren an vier Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohandels in der Mannheimer Straße abgetrennt und entwendet.

Zeugen, die den oder die Täter beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den oben genannten Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 / 2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.