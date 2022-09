Sie beweisen viel Balltalent

Hockenheim. Der Tennisclub Hockenheim bot ein Kinderferienprogramm an. Zahlreiche Mädchen und Jungen nahmen das Angebot wahr, schreibt der Verein.

Bei optimalem Tenniswetter wurden in kleinen Gruppen an verschiedenen Stationen, die von Jugendwart Christoph Heinzelmann und seinem Team ausgearbeitet waren, gespielt. Dazu gehörten jüngere sowie auch etwas ältere, sehr erfahrene TCH-Mitglieder, die voller Begeisterung die Kinder in den Anfängen des Tennissports unterrichteten. Tennis stand dabei zwar im Vordergrund, aber es wurden auch andere Ballspiele und Zirkeltrainings absolviert. Nach der Mittagspause, in der die Kinder verköstigt wurden, waren noch weitere zwei Stunden Spiel und Spaß angesagt. Unter den fachlichen Augen der das Ferienprogramm Leitenden konnten die Kinder ihre Trainingsfortschritte und ihr Talent unter Beweis stellen. Danach ging für die Kinder ein erlebnisreicher Tag zu Ende, für den sie sich bei Christoph Heinzelmann und allen Helfenden bedankten. hee