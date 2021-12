Sieben-Tage-Inzidenz auf hohem Niveau

Region. Langsam gehen die dunklen Farben auf unserer Übersichtsgrafik zurück, schleichen sich Rottöne ins Blatt, die auf sinkende Inzidenzwerte verweisen. Ein Eindruck, der sich beim Blick auf die absoluten Zahlen verdeutlich.

So verzeichnet Schwetzingen 101 aktive Fälle, in der Vorwoche waren es noch 119. Sowohl in Oftersheim, 90 statt 95 aktive Fälle, als auch in Plankstadt, 43 im Gegensatz zur Vorwoche mit 59, geht die Zahl der Fälle zurück. In Eppelheim, hier werden 134 Fälle gezählt hält sich der Rückgang mit einem aktiven Fall in Grenzen, zumal der Wert selbst noch hoch ist. In Brühl, 57 statt 74, und Ketsch, 46 statt 63, fällt der Rückgang hingegen deutlicher aus.

Hockenheim verzeichnet aktuell 113 aktive Fälle, 29 weniger als in der Vorwoche registriert wurden. Altlußheim 52 statt 80, Neulußheim, 42 statt 57, und Reilingen, 41 statt 50 aktive Fälle, setzen den positiven Trend fort.

Allerdings, setzt man die aktiven Fälle in Bezug zu den Einwohnerzalen, wird deutlich, wie hoch die Inzidenzwerte noch immer sind. Spitzenreiter ist Eppelheim mit einem Inzidenzwert von 877, den geringsten Wert weist Ketsch mit 357 auf. Sieht man von Oftersheim, 734, und Altlußheim, 838, ab, so bewegen sich die Inzidenzwerte in den anderen Gemeinden zwischen 400 und 600 – allesamt noch hohe Werte, die keinen Anlass für eine Entwarnung geben.

Zahlen sinken kreisweit

Zumal bei der Betrachtung der Zahlen beachtet werden muss, dass diese montags meist niedriger sind, da die Meldungen mit Verzögerungen eingehen.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind Stand Montag, 20. Dezember, 2919 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 267,6 (-15,5 zum Vortag). Im Einzugsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind derzeit 719 aktive Fälle verzeichnet.

Variante bereitet Sorge

Die Fallzahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz sind im Land Baden-Württemberg weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 972 401 laborbestätigte Covid-19-Fälle aus allen 44 Stadt- und Landkreisen berichtet, darunter 12 571 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt landesweit 345,6 pro 100 000 Einwohner. Bislang wurden 136 Fälle der Omikron-Variante an das Landesgesundheitsamt übermittelt. aw