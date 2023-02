Sieg und Niederlage

Hockenheim. Trotz eines nominellen Vorteils kam Hockenheim II in der sechsten Verbandsrunde in der Landesliga Nord 1 beim SC Paimar. nicht über eine 4:4-Punkteteilung hinaus. Die Punkte holten Joel De Silva (1), Ferdinand Ptak (remis), Prof. Dr. Bernd Straub (remis), Jürgen May (1) und Manfred Werk (1).

Hockenheim III trat in der Bereichsliga Nord 1 beim SK Chaos Mannheim II wie der Gegner nicht vollzählig an. Mit sechs Spielern kam es zum 3,5:3,5-Unentschieden. Es punkteten Dr. Christian Günther (1), Christian Würfel (1), Jan Mersmann (1) sowie Werner Fischer (remis).

In der Kreisklasse A musste Hockenheim IV gegen den DJB Steuben Feudenheim II eine 2,5:3,5-Niederlage hinnehmen. Die Punkte holten Gabor Jahnke (1), Jasmin Mersmann (1) und Felix Henze (remis). In der Einsteigerklasse fuhr Hockenheim V gegen SK Neckarhausen II einen 5:2-Sieg ein. Erfolgreich waren Anna-Katharina Piontek (1 aus 1), Phileas Pahle (1 aus 2), Philipp Blunda (1 aus 1), Ian Hagen (1 aus 2) sowie Matteo Camilleri (1 aus 1).

Am Freitag, 17. Februar, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort um 19.30 Uhr zum traditionellen Abend mit Hausmacherspezialitäten. zg/mw