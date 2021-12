Silvester wird ohne Feuerwerk gefeiert

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat wegen der hohen Corona-Fallzahlen die Alarmstufe II ausgerufen. Das ist der Fall, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von sechs erreicht, überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 Covid-Patienten erreicht oder überschreitet.

Diese Entscheidung des Landes führt aufgrund der Allgemeinverfügung des Kreises bis auf Weiteres – voraussichtlich auch zwischen den Jahren und rund um Silvester – zu Regelungen, die beachtet werden müssen.

Im genannten Zeitraum ist auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen in der Innenstadt und an sonstigen öffentlichen Orten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, der Ausschank und Verzehr von Alkohol untersagt.

Diese Regelung betrifft in Hockenheim den Zehntscheunenplatz, den Marktplatz, den Messplatz inklusive Ludwig-Grein-Straße, die Fortunapassage und die Karlsruher Straße (zwischen Oberer Hauptstraße und Schubertstraße).

Versammlungen sind verboten

Außerdem gilt im genannten Zeitraum ein Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik (Feuerwerk-Verbot). Davon sind folgende Bereiche in Hockenheim betroffen: Zehntscheunenplatz, Marktplatz Messplatz inklusive Ludwig-Grein-Straße und Fortunapassage.

Rund um Silvester – Freitag, 31. Dezember, 15 Uhr, bis Samstag, 1. Januar 2022, 9 Uhr – ist das Zusammentreffen von mehr als zehn Personen an bestimmten Orten in Hockenheim nicht erlaubt. Dazu gehören Zehntscheunenplatz, Marktplatz, Messplatz inklusive Ludwig-Grein-Straße, HÖP-Gelände, Fortunapassage, Karlsruher Straße (zwischen Oberer Hauptstraße und Schubertstraße), der Platz rund um den Wasserturm, der Bahnhofsvorplatz und -parkplatz, das Landesgartenschaugelände, der Parkplatz P2, Reiterplatz, Motodrom (Tribünenstraße und Vorplatz Südtribüne) und der Bereich rund um das Pumpwerk. zg