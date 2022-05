Simons leitet die Geschicke

Bei der Kolpingsfamilie Hockenheim wurde in den vergangenen drei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie keine Mitgliederversammlungen durchgeführt. Das gesellschaftliche Vereinsleben kam in dieser Zeit fast vollständig zum Erliegen. Umso herzlicher fiel die erste Zusammenkunft im Gemeindezentrum nach so langer Zeit aus.

Bei Kaffee und Kuchen wurden noch vor Beginn der Versammlung die Ehrungen vorgenommen. Robert Becker ist mit der Kolpingsfamilie schon seit langer Zeit treu verbunden und wurde für seine 65-jährige Zugehörigkeit geehrt. Hans Hauser blickt auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurück, während Angela Hardtmann und Albert Brandenburger für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zur Kolpingsfamilie ausgezeichnet wurden.

Die Gewählten Vorsitzende: Stefanie Simons, Stellvertretender Vorsitzender: Klaus Mann, Präses: Robert Moock, geistliche Begleitung: Gaby Moock, Kassiererin: Nicole Fuhr, Schriftführer: Peter Simons, Beisitzer: Karl Frank, Kassenprüfer: Monika Ritter und Heinrich Geiler. zg

Im Anschluss eröffnete die Vorsitzende Stefanie Simons die Versammlung und das Ehepaar Moock stimmte mit einem geistlichen Impuls ein.

Vorsitzende Stefanie Simons ließ die vergangene Zeit Revue passieren. Durch die Schwierigkeit während der Pandemie, sich persönlich zu begegnen, wurde die Andacht „Atempause für die Seele“ eingeführt, die einmal pro Monat in der Kirche St. Georg stattfand und auch weiter bestehen bleibt.

Kassierer Robert Becker gab einen Überblick über die finanzielle Situation der Kolpingsfamilie Hockenheim. Der Vorstand wurde danach einstimmig entlastet. Die Mitgliederversammlung verabschiedete ihre neue Satzung, wobei das Votum wie zuvor abermals einstimmig ausfiel, ehe die Wahlen anstanden (siehe Infobox). Stefanie Simons dankte den ausscheidenden Vorstandmitgliedern Robert Becker und Ingrid Hübner für ihre jahrelange Tätigkeit und übergab ein kleines Präsent. Zum Abschluss wurde das Kolpingslied angestimmt. zg