Skatepark kostet jetzt 370 000 Euro

Mit einer Personalie aus traurigem Anlass steigt der Gemeinderat am Mittwoch, 27. April, um 18 Uhr, in die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung im Bürgersaal des Rathauses ein. Für den verstorbenen langjährigen SPD-Stadtrat Willi Keller rückt Marlene Diehm nach. Nach ihrer Verpflichtung werden die Gemeinderatsausschüsse neu besetzt, in denen Keller tätig gewesen war.

Die Vergabe zur Errichtung einer Skateanlage auf dem Gelände des Gartenschauparks wird zu einer kostspieligeren Angelegenheit als gedacht. Weil der Bruttogesamtpreis rund 370 000 Euro beträgt, die Kostenschätzung sich aber auf zunächst rund 200 000 bis 250 000 Euro, später rund 280 000 Euro belaufen hatte, müssen die Mehrkosten überplanmäßig bereitgestellt werden.

Nur eine Firma hatte ein prüffähiges Angebot abgegeben, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Steigerung beruhe zu 80 Prozent auf den gestiegenen Preisen für den Bau der Beton-Skaterampen und der Betonbahn (Skate-Flat). Die Verwaltung schlägt dennoch eine Vergabe der Leistungen und den Bau der Anlage vor, da nicht abzusehen sei, dass die Preise in absehbarer Zeit fallen werden. Aufgrund der momentanen Situation sei eher von weiteren Preissteigerungen auszugehen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben hatte die Verwaltung 2021 auch durch die Corona-Pandemie. Das mobile Impfzentrum in der Stadthalle und die Selbsttests für die Kinder der Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie die Beschäftigten der Stadtverwaltung verursachten Mehrkosten von 555 000 Euro. Sie sollen über Post- und Fernmeldegebühren, Mieten und Pachten sowie Dienstaufwendungen Beschäftigte gedeckt werden.

Obdachlosenunterkunft nutzbar

Die Satzungsänderung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften wird erforderlich, weil ab Mai die Obdachlosenunterkunft Im Auchtergrund zur Verfügung steht, die vom DRK betrieben wird und bis zu 30 Personen aufnehmen kann. Auf diese Anzahl können nun die fixen Kosten umgelegt werden. Am Einzugstag würden zum aktuellen Stand 24 Bewohner einziehen, heißt es in der Vorlage.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Stadtpark Hockenheim“, der die Grundlage für eine Wohnnutzung der langjährigen Gaststätte schafft, soll als Satzung beschlossen werden. 16 Wohnungen entstehen an der Stelle des seit drei Jahren geschlossenen Lokals, das denkmalgeschützte Hauptgebäude bleibt erhalten. Eine Satzungsänderung des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar sowie Anfragen und Mitteilungen komplettieren das Programm. mm

