Skiclub Hockenheim in Skiarena Lech:Grenzenloses Schneevergnügen

Hockenheim. Zum ersten Mal seit drei Jahren konnte dieses Jahr die seit Jahrzehnten etablierte Winterausfahrt des Skiclubs vollkommen ohne Corona-Beschränkungen stattfinden. Wie immer organisiert von Winfried Kienzler zog es 37 schneehungrige Mitglieder und Freunde des Vereins ins Lechtal nach Walchen. Dort war die Gruppe im Hotel Styrolerhof untergebracht, dem einzigen Dreisternehotel im Lechtal mit Schwimmbad und Sauna.

Ziel war die Skiarena Lech, die seit wenigen Jahren mit dem Gebiet St. Anton durch einen Liftanschluss verbunden ist. Somit entstand das größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich mit etwa 300 Pistenkilometern, heißt es in einer Pressemitteilung des Skiclubs.

Hier wurde jedem Skifahrer, ob eher sportlich oder auf Genuss aus, etwas geboten. Durch zahlreiche moderne Liftanlagen war auch das Befahren dieses großen Gebietes kein Problem und dank der durchwegs guten Beschilderung ging auch keiner der Teilnehmer in dem wirklich großen Gebiet verloren.

Skiclub Hockenheim in Skiarena Lech: Sauna entspannt die Muskulatur

Bei Temperaturen um minus zehn Grad und teilweise auch etwas darunter waren die Pisten in einem hervorragenden Zustand und die Gruppe, von Übungsleitern der vereinseigenen DSV-Skischule betreut, bekam fast jede Nacht eine kleine Neuschneeauflage dazu. Somit waren die Bedingungen bestens und die Stimmung in der Gruppe stets gut. Sehr beliebt war die Sauna nach dem Skifahren, wo die Muskeln und Gelenke für den nächsten Tag wieder aufgewärmt wurden. Nach dem Abendessen saßen die Skifahrer in Gruppen zusammen und ließen den Abend gemütlich ausklingen.

Die Ankündigung von Winfried Kienzler, im kommenden Jahr wieder nach Pfunds, mittlerweile fast die „zweite Heimat“ des Skiclubs Hockenheim, zu fahren, stieß auf große Begeisterung, denn das Hotel sowie das Skigebiet Ischgl/Samnaun sind vielen der angestammten Teilnehmer ein Begriff und aus den letzten Jahren sehr gut bekannt.

Frei nach dem Motto „Nach der Saison ist vor der Saison“ stellte sich dann schon die Vorfreude auf 2024 ein.