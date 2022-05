So ein Mai darf wiederkommen

Gemeinhin heißt es, dass der Mai alles neu mache. Das ist allerdings nicht immer vonnöten: Zuweilen reicht es auch, wenn ein bisschen Neues zu Altbewährtem hinzukommt. Unter diesem Aspekt betrachtet, darf sich die Stadt Hockenheim über einen perfekten Mai freuen. Der Wonnemonat hat in Sachen Feste und Feiern den Menschen in der Rennstadt ein Maximum an Möglichkeiten geboten – und das unter überwiegend optimalen Bedingungen und folgerichtig mit großem Erfolg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom „Weißen Samstag“ des HMV am Wasserturm über das Frühlingsfest mit einem ereignisreichen verkaufsoffenen Sonntag, dem Straßenfest Hockenheimer Mai als Höhepunkt bis hin zum Street-Food-Festival im Gartenschaupark war jedes Wochenende viel zu erleben. So hat die lange Durststrecke, der zuletzt noch der Fasnachtszug zum Opfer gefallen war, ein Ende gefunden.

Auf angenehme Weise haben sich somit alle Unkenrufe als falsch erwiesen, die durch die Entbehrungen mit Lockdowns und Einschränkungen von Zusammenkünften einen massiven Einbruch der Feierkultur prophezeit hatten. Trotz der langen Zeit des Masketragens und des Abstandhaltens haben die Menschen nicht gefremdelt, sondern sind sich ausgelassen und vergnügt schnell wieder näher gekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vielleicht nicht ganz so nah wie zuvor, doch das hat ja seine Berechtigung in einer Zeit, in der das Coronavirus noch immer grassiert, auch wenn ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit wie noch vor einigen Monaten zuteil wird. Es kann nicht schaden, wenn im Hinterkopf bleibt, dass Sorglosigkeit nicht der sicherste Weg ist, um auch die Feste wieder erleben zu können, die in den kälteren Jahreszeiten gefeiert werden und darum eher abhängig davon sind, dass die Pandemie nicht wieder zurückkehrt. Vorerst jedoch bleibt die Freude über das, was wieder möglich war.