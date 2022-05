So geht es den Hockenheimer Kitas

Für viele heutige Kinder sind Krippe und Kita ein ganz normaler Teil ihres Lebens: Teilweise schon mit einem Jahr besuchen sie diese Einrichtungen regelmäßig, mitunter acht oder neun Stunden pro Tag. Vor wenigen Jahren war das noch die Ausnahme, vor einigen Jahrzehnten gar undenkbar. Zum deutschlandweiten Tag der Kinderbetreuung an diesem Montag, 9. Mai, haben wir mit zwei Hockenheimer Kita-Leitungen gesprochen, wie sie diese Veränderungen erleben und vor welchen großen Herausforderungen sie derzeit stehen.

Für Michael Müller von der evangelischen Kindertagesstätte Heinrich-Bossert in der Heidelberger Straße waren die letzten zwei Jahre ein ziemlicher Marathon: Corona bestimmte lange Zeit auch in den Kindertageseinrichtungen den Alltag. „Wir haben natürlich Hygienekonzepte umgesetzt und uns immer an die Regeln gehalten, aber es wird wohl jeder verstehen, dass das gerade für kleine Kinder keine einfache Sache war“, erzählt der 43-Jährige. „Lange Zeit haben wir die einzelnen Gruppen strikt getrennt, damit es zu keinen Vermischungen kommt. In den Gruppen selbst konnten wir dadurch nahezu Normalität leben, was enorm wichtig war. Die Kinder verbringen bei uns ja einen Großteil ihrer Woche, da ist die Kita ein ganz entscheidender Ort, der Sicherheit bieten muss.“

Die Trennung der Gruppen führte allerdings zu einem deutlich erhöhten Aufwand bei den Mitarbeitern – schließlich durften auch sie nicht wechseln, wodurch Ausfälle viel schwerer ausgeglichen werden konnten. „Bis zur Omikron-Welle sind wir aber nahezu verschont geblieben, es hat insgesamt also gut geklappt. Manche Eltern haben sogar die Betreuungsstunden extra reduziert, damit wir personell einfacher planen konnten. Da merkt man dann auch die enge Zusammenarbeit, die heute zwischen Eltern und Kitas ganz normal ist“, sagt Michael Müller.

Gleichzeitig sieht der Kita-Leiter erhöhte Ansprüche in der Öffentlichkeit. „In meiner eigenen Kindheit hat mich meine Mutter morgens gegen 9 Uhr in den Kindergarten gebracht und zum Mittagessen wieder abgeholt, mehr musste und sollte die Einrichtung gar nicht leisten. Heute übernehmen wir einen Großteil der Erziehung und frühen Bildung der Kinder. Das wertet unseren Beruf deutlich auf, doch gleichzeitig ist auch immer mehr zu tun“, sagt Michael Müller, während er durch das moderne und helle Gebäude führt und an der großen kitaeigenen Küche vorbeikommt. „Hier bereiten wir zum Beispiel die Mahlzeiten für alle unsere 115 Kinder selbst zu, denn das gemeinsame und gesunde Essen ist ein ganz wichtiger Baustein in modernen pädagogischen Konzepten“, erklärt Michael Müller.

Tischgebete und Gottesdienste

Als evangelische Kita ist Heinrich-Bossert eng an die kirchliche Gemeinde angebunden. Neben Tischgebeten und Gottesdiensten im eigenen Haus gibt es regelmäßig Veranstaltungen in der Kirche. Während Corona war allerdings auch in diesem Bereich das meiste nicht möglich. Umso mehr freut sich Michael Müller, dass so langsam wieder Normalität einkehrt. Mit einem Eltern-Flohmarkt konnte am Wochenende sogar die erste große Veranstaltung mit externen Besuchern seit über zwei Jahren stattfinden.

Mit der Erweiterung und dem Neubau der Kita 2013 übernahm Michael Müller die Leitung von seiner Vorgängerin Heidi Schäfer, die heute immer noch als Gruppenleiterin in der Einrichtung tätig ist. „Das ist für mich eine ganz große Unterstützung, weil ich so immer eine Mentorin hatte, die auf viel Erfahrung zurückblicken kann. Wenn Heidi im Sommer in den Ruhestand geht, wird unserem Haus wirklich eine gute Seele fehlen“, sagt Michael Müller. „Aber es ändert sich eben alles irgendwann. Inzwischen ist es sogar gar nicht mehr ganz so exotisch, dass ich als Mann eine Kita leite – auch wenn ich der erste und weiterhin einzige in Hockenheim bin“, fügt er lachend hinzu.

Die großen Veränderungen bei der Kinderbetreuung sieht auch Heike Stockert, die Leiterin der katholischen Kita St. Josef in der Schubertstraße. Mit dem Neubau der Einrichtung vor rund drei Jahren zeigten sich die Veränderungen sogar baulich: St. Josef kann jetzt 95 Kinder von einem Jahr bis zum Vorschulalter aufnehmen. „Die Nachfrage ist gerade in den letzten Jahren enorm gestiegen und hört einfach nicht auf“, sagt die 52-Jährige. „Wir sind zwar gut ausgestattet, aber trotzdem ist der Personalschlüssel nicht im gleichen Maße gewachsen, wie die vielfältigen Aufgaben, die heute von uns erwartet werden. Der berühmte Fachkräftemangel ist deutlich sichtbar.“

Derzeit muss Heike Stockert die Betreuungszeiten in der Krippe reduzieren, weil ihr Mitarbeiter fehlen. Dabei sei das Interesse an dem Beruf bei jungen Menschen heute sehr groß. „Aber sowohl die Bezahlung als auch die sonstigen Arbeitsbedingungen schrecken eben viele ab. Das kann in Zukunft zu einem noch viel größeren Problem werden, wenn noch mehr Betreuungsplätze benötigt werden“, mahnt Heike Stockert.

Viel mehr Zeit für Ausbildung

„Wir nehmen uns heute viel mehr Zeit für die Ausbildung: Zu meiner Zeit wurde ich einfach ins kalte Wasser geworfen und musste zusehen, wie ich zurechtkam. Das ist heute zum Glück undenkbar – aber das bindet eben auch erfahrene Erzieher. Themen wie Inklusion waren früher ebenfalls unbekannt. Gleichzeitig sind der Dokumentationsaufwand und die administrativen Aufgaben deutlich mehr geworden. Und heute werden überall neue Kitas gebaut – da geht eben irgendwann das Personal aus. Bei uns kirchlichen Einrichtungen stehen wir ja sogar noch besonders gut da“, gibt Heike Stockert zu bedenken.

Mit einem gewissen Gottvertrauen und viel Herzblut managt sie mit ihren Mitarbeitern aber allen Herausforderungen zum Trotz den Alltag. „Gerade während Corona und auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg merken wir eine große Belastung bei vielen Kindern. Das nimmt sie seelisch mit, weshalb wir mit Gesprächskreisen und spirituellen Angeboten für Kinder und Eltern reagieren. Denn Krippe und Kita sind heute für viele junge Menschen der Lebensmittelpunkt, mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben eben so bereithält. Sie dabei zu begleiten, ist unsere Aufgabe – die auch nach vielen Jahren in diesem Beruf für mich eine wirkliche Erfüllung ist“, sagt Heike Stockert.