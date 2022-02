Solardrom begrüßt Kliba-Solarberatung

Über 100 Solarberatungen pro Jahr waren es am Schluss des Engagements, das der Solardrom-Vorsitzende Michael Schöllkopf Interessierten kostenlos angeboten hat, teilt es der Verein in einer Pressemitteilung mit. „Einerseits habe ich das gerne gemacht, um die Energiewende voranzubringen. Andererseits war es schon sehr zeitintensiv“, so Schöllkopf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entsprechend groß war die Erleichterung über die Ankündigung, dass die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ein erneuertes Solarkataster mit einem Wirtschaftlichkeitsrechner für Hockenheim anbiete. Weiterhin listet die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur des Rhein-Neckar-Kreises (Kliba) eine kostenlose Beratung auf.

Der Verein verweist nun auf dieses Angebot und bittet alle Freunde der Solarenergie um Verständnis, dass der Verein in Zukunft keine weiteren Beratungen mehr durchführen wird. zg/mf

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Informationen stehen auf der Homepage der Stadt Hockenheim zur Verfügung unter www.hockenheim.de unter dem Stichwort „Solarkataster“ zur Verfügung.