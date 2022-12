Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auch tagsüber hält sich die Lust auf Freizeitgestaltung draußen in Grenzen. Das dürfte in einem halben Jahr ganz anders aussehen am „Motorradfahrerkreisel“, wo sich Nordring, Schwetzinger- und Dresdener Straße treffen. Dann soll hier einer der modernsten Skateparks der Region mit einem großen Event eingeweiht werden.

Seit dem Spatenstich am 15.

...