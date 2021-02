Spaziergänger im Gartenschaupark können dieser Tage ein äußerst merkwürdiges Phänomen beobachten: Was zunächst wie ein Flimmern und Glimmern der nassen Baumrinde in der Sonne wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine wahre Völkerwanderung kleiner Krabbeltierchen. Sie wimmeln auf dem Stamm der Linde in langen Zügen umher, hervorgelockt von den ersten Sonnenstrahlen. Es handelt sich um Exemplare der Lindenwanze, informiert Biologe Uwe Heidenreich.

Die Linden- oder Malvenwanze (Oxycarenus lavaterae) stammt aus dem westlichen Mittelmeerraum. Im Zuge des Klimawandels ist sie immer weiter nach Norden und Osten gelangt und wurde in Deutschland erstmals 2004 nachgewiesen. Mittlerweile kommt sie in vielen Bundesländern vor, sogar in Sachsen.

Die Tierchen, die nicht schädlich sind, neigen zu Massenauftritten und sitzen auch im Winter dicht gedrängt vor allem auf den Stämmen von Linden. Man findet sie obendrein an Haselsträuchern und Malvengewächsen, beispielsweise Stockrosen, Hibiskus, Eibisch oder Strauchpappeln.

Sie überwintern als Kolonien in Rindenritzen der Linden. Bei Sonnenschein kommen sie hervor und „vertreten sich ein wenig die Füße“, bei zunehmender Kälte und wenn die Sonne verschwindet, ziehen sie sich in die Ritzen zurück, so dass man sie schon suchen muss. uh