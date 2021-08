Sophia Bienroth bleibt an der Spitze der HSV-Jugend

Die Mitglieder des Hockenheimer Sportvereins (HSV) trafen sich im Nebenraum der HSV-Halle zur Hauptversammlung des Jugendvorstandes – aufgrund der Pandemie etwas später als normal, wie es in der Pressemitteilung des Jugendvorstand des HSV heißt.

Sophia Bienroth begrüßte in ihrem Amt als Jugendleiterin alle Anwesenden. Sie berichtete als Erstes vom vergangenen Jahr – hier konnte der Jugendvorstand aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Situation seine gewohnten Events nicht durchführen. Die HSV-Jugend blickt aber positiv und motiviert in die Zukunft, wie es in der Mitteilung heißt.

Der Vorstand Jugendleiterin bleibt Sophia Bienroth, stellvertretende Jugendleiterinnen sind Sarah Haberbosch und Mara Sattel. Kassenwartin Saskia Baumann und Pressewartin Sarah Oechsler wurden in ihrem Amt bestätigt. Neue Schriftführerin ist Nele Baumann, Beisitzerinnen sind Julia Vöhringer, Amelie Balzer und Marie Burkhart. so/zg

Die Mitglieder hoffen nun, zunächst ihre bekannte Halloweenparty im Oktober sowie die österliche Bewegungslandschaft im April nächsten Jahres durchführen zu können. Die Termine werden dann wie gewohnt vor den Veranstaltungen für die HSV-Mitglieder bekannt gegeben.

Neben dem Bericht des vergangenen Jahres sowie dem Kassenbericht wurden außerdem alle ersten Ämter neu gewählt und Jugendleiterin Sophia Bienroth in ihrem Amt bestätigt. Sophia Bienroth sowie alle Mitglieder des Jugendvorstandes blicken mit großer Zuversicht und Vor-freude auf die kommende Zeit und hoffen, dass sie den Kindern und Jugendlichen bald wieder mit ihren Events eine Freude machen können, wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt. so/zg

