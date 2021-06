Sorge wegen der Finanzen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 21. Juni, von 19 bis 21 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. Die Fraktionsmitglieder berichten zu aktuellen kommunalpolitischen Themen, die unter anderem auch in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 23. Juni, auf der Tagesordnung stehen.

Beschlüsse, die das Interesse der Bürger verdient hätten, werden vorberaten. Unter anderem stellt sich die Frage, ob mögliche Internetübertragungen von öffentlichen Sitzungen die aktive Beteiligung der Bürger am kommunalpolitischen Geschehen fördern.

Auf dem Prüfstand steht die Vereinsförderung, die Mahngebühren für die Stadtbibliothek sollen angepasst werden, auch die in den letzten Wochen intensiv diskutierten Neukalkulationen der Kindergartengebühren sind zu beschließen. Eine Kooperation der beiden städtischen Einrichtungen Pumpwerk und Stadthalle soll für mehr Effizienz sorgen.

Die Grünen-Fraktion im Hockenheimer Gemeindeparlament weist darauf hin, dass trotz rechtzeitiger Vorsorge des Gemeinderats durch erhöhte Gewerbesteuersätze und der Zustimmung für eine – finanziell nicht unerheblich – verbesserte Personalausstattung der Verwaltung die Investitionsfähigkeit nicht ausreicht und die Dienstleistungsfähigkeit der Stadt bedroht ist.

Fraktionssprecher Adolf Härdle wird gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen zu den Ursachen der äußerst prekären Haushaltssituation der Stadt Stellung nehmen. Gemeinsam mit interessierten Bürgern soll der Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Stadt gerichtet werden.

Interessierte sind zu der digitalen Bürgersprechstunde eingeladen. Nach der der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Link für die Bürgersprechstunde zugesendet. zg

