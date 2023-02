Soziales Miteinander in Schulgemeinde

„GAUSS – Geben – Annehmen – und – Solidarisch – Sein“, hinter diesem Abkürzung verbirgt sich die Haltung der Schulgemeinschaft des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums: „Solidarisch wollen wir unseren Schulalltag leben“, lautet die gemeinsame Aussage der Schülermitverantwortung (SMV), des Elternbeirats und des Gauß-Kollegiums. Das bedeute, dass sich alle am Schulleben gegenseitig unterstützen, um Gemeinschaft jeglicher Art zu erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Unterstützung erfolge auf mehreren Säulen. So gebe die SMV einmal in der Woche Schulartikel jeglicher Art wie Hefte, Stifte, Schreib- und Zeichenmaterial in ihrem SMV-Zimmer aus. Diese stehen allen Schülerinnen und Schülern zu, die sich aufgrund der aktuellen Krisensituation stark in ihren Freizeitaktivitäten einschränken müssen. Die Ausgabe erfolgt unbürokratisch und niederschwellig durch die Verbindungslehrerinnen.

Besonders wichtig sei der Schulgemeinde des Gauß-Gymnasiums auch das soziale Miteinander. Dieses Gemeinschaftsgefühl entstehe unter anderem durch Klassenfahrten. Diese seien mittlerweile durch die Inflation sehr teuer geworden und für manche Familien schwer zu finanzieren. Damit es allen Schülerinnen und Schülern möglich ist, an den Klassenfahrten teilzunehmen, bietet der Elternbeirat wie auch der Sozialfond und der Förderverein eine Teilfinanzierung auf einem Weg an, der völlig unbürokratisch und unkompliziert ist.

Die dritte Säule bestehe darin, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler in bestimmten Fächern kostenlose Nachhilfe anbieten. Die Schulgemeinschaft wünscht, dass dieses Angebot erfolgreich angenommen wird und sie dadurch ihren Anteil an der Sozialgemeinschaft leisten darf. „Wir sind eben die Gaußfamilie“, die füreinander da ist, so Schulleiterin Anja Kaiser. zg/ak