Spannung ohne Verschnaufpause

Action ist angesagt am Wochenende auf dem Hockenheimring: Das große Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) findet an diesem Samstag und Sonntag, 25. und 26. September, im badischen Motodrom statt. In sieben Klassen kämpfen die Teilnehmer um Plätze in der Gesamtwertung. Darüber hinaus mischen in allen Klassen Gaststarter mit. Für die Zuschauer, die unter Einhaltung der 3G-Regel vor Ort sein können, heißt das: Spannung ohne Pause. Im Eintrittsticket ist der Fahrerlagerzutritt enthalten.

Auch wenn durch die verletzungsbedingte Absage des Kawasaki-Stars Valentin Debise (Kawasaki Weber-Motos Racing) in der IDM Königsklasse Superbike 1000 der neue Titelträger mit Ilya Mikhalchik (EGS-alpha-Van Zon-BMW) rein rechnerisch feststeht, brennt in der Topklasse der IDM beim Finale die Luft.

In den Top Ten befinden sich vor den Entscheidungen in Hockenheim alle teilnehmenden Marken der IDM Superbike 1000: BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha, dazu Fahrer aus sechs Nationen. Publikumsliebling Alessandro Polita (HRP-Honda) wird allerdings fehlen. Der Italiener musste sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen.

Viel zu sehen im Fahrerlager

Aber nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im IDM-Fahrerlager wird den Zuschauern einiges geboten. Mit eigener Schutzkleidung und einer entsprechenden Fahrerlaubnis können sie selbst aktiv werden. BMW, Honda und Kawasaki reisen zum Saisonabschluss mit ihren Showtrucks an und bieten auf aktuellen Serienmotorrädern Probefahrten an.

In der IDM Supersport 600 will Patrick Hobelsberger (Bonovo action by MGM Racing, Yamaha) noch zwei Rennen gewinnen und sich danach als Meister feiern lassen.

Das Finale in Hockenheim wird für die IDM Supersport 600 eine brisante Nummer, immerhin ist dort auch der spät in die Saison eingestiegene Kevin Wahr (MVR-Racing, Yamaha) aus Nagold zu Hause, der im badischen Motodrom schon immerzu den Favoriten gezählt hat und zum Zünglein an der Waage werden kann.

In der IDM Sidecar liegt das deutsche Duo Josef Sattler/Luca Schmidt auf Titelkurs vor Markus Schwegler/Ondrej Kopecky und Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch. Die Hockenheimläufe sind hier die vorletzte Station im Kalender der spektakulären Gespanne.

Für weitere Action im Finale sorgen der IDM Superstock 600 Cup, der bei getrennter Wertung ins Starterfeld der Supersport integriert ist, der Yamaha R3 bLU cRU Cup, der Twin Cup und der ProSuperstock Cup.

Der Ticketkauf ist vor Ort möglich. Die Eintrittspreise sind gegenüber den Vorjahren unverändert. Am Samstag kostet der Eintritt 19 Euro, am Sonntag 25 Euro. Das Wochenendticket liegt bei 35 Euro. Für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt frei. Die IDM kann per kostenlosem Livestream online unter www.idm.de/live verfolgt werden. zg

Info: Weitere Infos unter www.idm.de