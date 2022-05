Sparen bei Wertkarte und Umweltbecher

Es muss nicht immer ein runder Geburtstag sein, der gefeiert wird, da sind sich der Globus-Markt im Talhaus und der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) absolut einig. Anlass zum Feiern bei Globus ist der elfte Geburtstag am Standort mit Angeboten die ganze Woche hindurch und beim HMV der Einkaufsgutschein, der bereits ins zweite Jahr geht und einen etablierten Namen als Rennstadtkarte erlangt hat.

Das neueste Produkt des HMV ist der nachhaltige, zu 100 Prozent recycelbare Coffee-to-go-Becher, auch Rennstadtbecher genannt, der sich vom Design an die Rennstadtkarte anlehnt. Aus diesem Grund bietet der HMV am Freitag, 6. Mai, im Globus Talhaus von 13 bis 17 Uhr eine einmalige Rabattaktion an: Vier Rennstadtkarten à 10 Euro und ein Rennstadtbecher mit auslaufsicherem Deckel im Wert von 7,50 Euro befüllt mit einem Heißgetränk nach Wahl von Globus gibt es für nur 40 Euro, teilt der Verein mit.

Plastikabfall bewusst vermeiden

Bei dem Angebot können Käufer über 10 Euro sparen und dabei etwas für die Umwelt tun, indem sie ihren zu 100 Prozent in Deutschland hergestellten Becher immer wieder auswaschen und benutzen. Das spare Ressourcen, vermeide aber vor allem auch das Vermüllen in Hockenheim. Denn laut Deutscher Umwelthilfe werden knapp drei Milliarden Einwegbecher im Jahr benutzt, von denen ein Plastikbecher im Durchschnitt nur 15 Minuten verwendet, bevor er weggeworfen wird. Das ist nach Meinung vom HMV keine Option. zg

