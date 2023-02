Spaß am Lesen in die Kita tragen

Hockenheim. Je früher Kinder das Interesse an Büchern und vor allem die Lust am Lesen entdecken, desto leichter fällt es ihnen später, Texte zu verstehen und sich damit selbstständig zu bilden. Kinder müssen Lust entwickeln zu lesen, hat schon der Psychologe Bruno Bettelheim in den 1940er Jahren gefordert. Eltern sind hier ein wichtiges Vorbild. Aber auch Krippen und Kindergärten müssen ihren Teil dazu beizutragen; schließlich verbringen Kinder viel Zeit dort.

Die Stiftung Lesen hat festgestellt, dass 40 Prozent der Eltern von Kindern zwischen einem und acht Jahren ihren Kindern wenig oder gar nicht vorlesen. Aber auch die letzte Studie im Auftrag der Kultusministerkonferenz zeigt ein düsteres Bild. Gerne werden dann reflexartig von der Politik Sprachstanderhebungen und Sprachförderung gefordert – doch die gibt es schon lange. „Auch wenn sie sicher nicht falsch sind, brauchen wir neue Ideen und neue Wege“, so der Geschäftsführende Vorsitzende des Postillion, Stefan Lenz und der Vorsitzende der Stiftung Respekt! Klaus Farin.

Von Büchern berühren lassen

Im Bettelheimschen Sinne müsse es gelingen, dass Kinder Interesse an Büchern bekommen. Sich von der Welt in den Büchern verzaubern lassen, von Inhalten, die sie berühren und für sie wichtig sind. Sie müssen motiviert werden, sich diese Welt selbst zu erschließen.

Und dies in einer Welt, die beherrscht ist von technischen Geräten, die das Buch im Alltag ersetzen. Der Postillion plant gerade deshalb ein Modellprojekt „Lesen in der Kita“ mit dem Verlag Hirnkost, der Stiftung Respekt! und der Kinderbuchautorin Anja Tuckermann. Erste Bausteine wurden schon ausprobiert, vor allem mit der bekannten Kinderbuchautorin. In Wilhelmsfeld und Hockenheim hat sie Erzählworkshops in den Einrichtungen angeboten, bei denen nicht nur Bücher vorgestellt wurden, sondern vielmehr gemeinsam mit den Kindern eigene Werke entstanden sind – ein bekannter Illustrator gestaltete die Bilder.

Bücherei stärker einbinden

Daneben gilt es, auch andere Bücher in die Kita zu bringen. Geplant ist, den regionalen Buchhandel und Leihbüchereien in die Einrichtungen zu bringen, um die Hürde und Hemmschwelle für Eltern zu senken, sich selbst ein Buch zu kaufen oder auszuleihen. In Einrichtungen mit einem hohen Migrationsanteil unter den Kindern können auch Bücher in anderen Sprachen ausgestellt werden. Grundsätzlich ist es das Ziel, Bücher in die Familien zu bekommen. Auch die sozialpädagogische Familienhilfe soll hier miteinbezogen werden. Bücher müssen in die Familien kommen, so Klaus Farin und Stefan Lenz.

Derzeit geht es nicht darum, dieses Konzept flächendeckend umzusetzen, sondern zunächst in einigen Einrichtungen zu erproben und dabei wissenschaftlich zu evaluieren. Denn es ist wichtig festzustellen, ob dieser Ansatz auch tatsächlich zum gewünschten Ziel führt.

Noch in diesem Jahr soll das Modellprojekt in den Einrichtungen, auch in der Rennstadt Hockenheim, starten. zg

Info: Weitere Informationen unter www.postillion.org