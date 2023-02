Spaß an Kinderparty ist ungebrochen

Es war wirklich mal wieder Zeit! Ganze vier Jahre lag die letzte Unterstufendisco an der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) zurück – natürlich auch Corona geschuldet. Und so war die Faschingsveranstaltung für die Jüngsten diesmal etwas ganz Besonderes. Passend zur närrischen Jahreszeit gab es kreative Verkleidungen, aber im Fokus standen Musik, Ausgelassenheit und Spaß – „Ja, auch diese Dinge passen zu Schule“, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2 Bilder Im Safarilook: die Verbindungslehrer Bastian Köhler und Christine Lenz. © Robin Ptsch THRS Hockenheim

130 Schüler tanzten im Discoraum, in dem normalerweise morgens die Fächer Physik und Biologie unterrichtet werden, oder nutzten andere Bewegungs- und Chillangebote. So tummelten sich die Faschingsnarren im Karaokeraum als talentierte Sänger oder im Spieleraum, um sich von der Musik eine Pause zu gönnen.

Ebenfalls wieder dabei war die Chillout-Lounge in der Aula mit Getränkebar, an der ein alkoholfreier Nimm-Zwei-Likör zum Kassenschlager wurde. Für frische Luft sorgte der Zugang zum Atrium. Auch einige Lehrer und vor allem die neuen Referendare gaben sich im Tanzraum die Ehre oder überzeugten – allerdings nicht immer – im Gesang an den Karaoke-Mikrofonen.

Möglich gemacht wurde der Faschingstag durch die SMV, also derjenigen Schüler, die das Schulleben an der THRS aktiv mitgestalten und dem unermüdlichen Engagement der Verbindungslehrkräfte Christine Lenz und Bastian Köhler.

Lob von der Rektorin

Schulleiterin Marion Marker-Schrotz ließ es sich nicht nehmen, nicht nur Lob, sondern auch Dank für dieses außergewöhnliche Engagement auszusprechen: „Das ist schon bemerkenswert und keinesfalls selbstverständlich. Ich freue mich, dass die SMV-Arbeit hier an der THRS mit einem so guten Team aufwarten kann.“

„Es war viel Arbeit, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht und es ist schön zu sehen, dass die Jüngsten die Disco genauso toll finden wie wir früher“, sagten die Schülersprecher Titus Frey und Auresa Zhegrova, die als Zehntklässler ihr letztes Schul- und SMV-Jahr an der THRS absolvieren. zg/rp