„Pflege ist nicht irgendeine Ware, die ungeschützt den Regeln des Markts überlassen werden darf. Menschen entscheiden sich nicht für oder gegen Pflege, wägen Anbieter ab, strafen schlechte Qualität. Sind sie auf Pflege angewiesen, bleibt ihnen kaum eine Wahl, besonders in Zeiten fehlender Fachkräfte und Mangel an Pflegeplätzen.“ So begründet der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born, warum ihm gerade die für diesen Mittwoch, 10. März, um 18 Uhr stattfindende Online-Dialogveranstaltung zum Thema „Würdevolle Pflege“ so wichtig ist.

„Pflege muss wieder als wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge begriffen werden, wo Versorgungssicherheit und Qualität Vorrang vor gewinnorientierter Marktlogik haben. Pflege muss konsequent am Gemeinwohl ausgerichtet werden“, schildert Born seinen Standpunkt.

Als Gast hat er sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Baehrens aus Göppingen eingeladen. Sie ist Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und somit erste Wahl, wenn es um Fachkompetenz zum Thema geht. Baehrens macht im Vorfeld deutlich, worum es ihr bei der Veranstaltung geht: „Der demographische Wandel, die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen rund um die Versorgung im Alter oder bei Pflegebedarf und der sich abzeichnende Fachkräftemangel werfen Fragen auf: Wie kann es gelingen, weiter gut ausgebildetes Personal für eine würdevolle Pflege alter und kranker Menschen zu finden? Wie können die Arbeitsbedingungen so weiterentwickelt werden, dass Krankenschwestern und Altenpfleger ihren Beruf nicht verlassen, sondern weiterhin mit hoher innerer Überzeugung diesen wertvollen Dienst am Menschen leisten?“

Bürokratie zurückfahren

Unbestritten sei, dass die hohe Arbeitsverdichtung und der überbordende Bürokratieaufwand in der Pflege dringend verändert werden müssten, damit wieder mehr Zeit für persönliche Zuwendung bleibt.

Alle Interessierten sind eingeladen. Die Zugangsdaten zum OnlineTalk gibt es über www.daniel-born.de, per E-Mail unter buero@daniel-born.de oder telefonisch über Borns Wahlkreisbüro unter der Nummer 06205/3 83 24. Eine direkte Teilnahme ist über Daniel Borns You-tube-Kanal möglich. zg