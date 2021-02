Der SPD-Ortsverein gedachte an diesem Sonntag dem Todestag des großen Sozialdemokraten und ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik Friedrich Ebert mit der Niederlegung eines Blumenschmucks am Gedenkstein im Park. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Mitglieder der SPD in der Kaiserstraße, um in diesem Jahr nicht nur Eberts 96. Todestages feierlich zu begehen, sondern auch auch sein Geburtsjahr, denn mit 150 Jahren ist es schon eineinhalb Jahrhunderte her, dass Ebert im nahen Heidelberg das Licht der Welt erblickte.

Die Vorsitzende des Ortsvereins, Ingrid von Trümbach-Zofka, betonte nach ihrer Begrüßung aller Anwesenden: „Wie jedes Jahr treffen wir uns hier, um Friedrich Ebert zu gedenken, aber wir machen heute keinen Wahlkampf, denn das Gedenken wird immer Ende Februar von uns begangen.“ Dann übergab sie an den Laudator, der Gedenkfeier. Dies war der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born, der diese Funktion mit ein paar Unterbrechungen schon fast zehn Jahre inne hat. Trotz des laufenden Wahlkampfs und seiner Position als erneuter Landtagskandidat hatte er es sich nehmen lassen, wieder eine Laudatio zu halten.

Sein Einsatz war vorbildhaft

Daniel Born hob neben Eberts großen Verdiensten für die Sozialdemokratie besonders seinen Verdienst für die Demokratie an und für sich hervor. Dabei zog er Parallelen zur heutigen Pandemiekrise: „Auch Friedrich Ebert sah sich damals mit einer schwierigen Situation in Deutschland konfrontiert. Wenn hier und heute in der Kaiserstraße keine Paraden für einen Kaiser stattfinden oder Nazis marschieren, so ist das auch ihm zu verdanken.“ Und Born fügte hinzu: „Ebert und sein Einsatz für die Demokratie waren vorbildhaft. Daher ist dieser Gedenkstein für mich ein Symbol für die Zukunft.“ In Bezug auf die aktuelle Krisensituation betonte er: „Da muss auch Gleichheit gelten, genau wie in allen anderen Bereiche. Es darf zum Beispiel kein Abwägen geben, wer das Recht hat zu leben und wer nicht.“

Schlimm fände er, dass mit der Pandemie die „Kriegsrhetorik“ immer weiter um sich gegriffen habe, unterstrich Born. „Wenn der französische Präsident Emmanuel Macron davon spricht, dass wir uns im Krieg befinden, so finde ich das sehr bedenklich. Ich finde es gut, wenn Angela Merkel – sie ist schon viel länger im Amt ist als es ein Willy Brandt oder Helmut Schmidt je waren – diese Form der Rhetorik immer vermieden hat und stattdessen lieber sagt, dass wir uns vor der ‚größten Herausforderung seit dem Krieg‘ befinden“, so Daniel Born.

„Neue Zeiten bringen neue Ideen und machen neue Kräfte mobil“, zitierte das Landtagsmitglied Born die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt Marie Juchacz, die auch Eberts Mitstreiterin gewesen sei, und er betonte, dass dieses Land die Tradition habe, aus schweren Zeiten etwas Gutes zu schaffen. So müsse man das umsetzen, was man in jüngster Zeit gelernt hätte, zum Beispiel, wie wichtig die Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen seien, um dann entsprechend tätig werden.

„Politikerbashing“ einst und jetzt

Die Hockenheimer SPD-Vorsitzende Ingrid von Trümbach-Zofka schlug einen weiteren Bogen von Friedrich Ebert zur heutigen Zeit: „Er wurde ja sozusagen ein bisschen ‚gemobbt‘ , damals.“ Das würde man in Form von „Politkerbashing“, also dem gezielten verbalen Eindreschen, auch heute finden, wenn Politiker immer wieder massiv und sogar auf persönlicher Ebene angegriffen würden. Dies sei eine sehr bedenkliche Entwicklung.

Nach allgemeiner Zustimmung wurde aus den Reihen der Besucher darauf zu bedenken gegeben, dass auch das, was Politiker sagen würden, zum Teil nicht so stehengelassen werden könne, insbesondere, wenn es sich um entsprechende rechtsextreme Meinungen handle, war die geäußerte Meinung.

Der ebenfalls anwesende Stadtrat Willi Keller erinnerte sich: „Der ganze Park hier hieß Friedrich-Ebert-Park. Das wurde Ende der 1980er Jahre geändert. Da haben wir uns so lange für eine neue Lösung eingesetzt, bis dem stattgegeben wurde. Jetzt steht hier dieser Gedenkstein an gut sichtbarer Stelle und der kleine Teil des Parks wird Ebertpark genannt. Das war eine gute Kompromisslösung.“ so das langjährige Stadtratsmitglied.