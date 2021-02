Zu einer Vor-Ort-Begehung hat sich die SPD-Fraktion am letzten verbliebenen Grundstück getroffen, das vom Gemeinderat für bezahlbaren Wohnungsbau ausgesucht worden war. Es liegt an der Ecke Hubäckerring und Max-Planck-Straße und umfasst rund 1700 Quadratmeter, die für die Planung zur Verfügung stehen.

Nach einem langen Bürgerbeteiligungsverfahren mit ursprünglich 13 Standorten hatte sich eine Mehrheit des Gemeinderats im Dezember 2017 zum großen Bedauern der SPD-Fraktion entschieden, lediglich dort und zudem auf dem Reiterplatz sozialen Wohnbau zu erlauben. Ein Lärmgutachten machte anschließend klar, dass auf dem Reiterplatz keine Wohnbebauung möglich sei.

Nach Meinung der SPD ist es jetzt „wirklich an der Zeit, dieses Vorhaben zu beschleunigen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine exakte Definition von Größe, Nutzung, Anzahl der Wohnungen stehe noch aus. Wichtig werde es aber den Anwohnern sein, dass die Geschosshöhe des Neubaus an die Umgebung angepasst wird. Zudem solle in dieser sehr verdichteten Wohngegend auf eine ausreichende Parkplatzsituation geachtet werden.

Das Wichtigste sei für die SPD-Stadträte, dort wirklich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Das wäre dann ein erster kleiner Schritt, um der knappen Wohnraumsituation für Menschen und Familien mit kleinem Einkommen in Hockenheim entgegenzuwirken“, so die Mitteilung. zg