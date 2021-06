Sperrung nach Absenkung

Die ohnehin schon durch eine Reihe von Baustellen erschwerte Verkehrssituation in der Innenstadt ist unvorhergesehen noch etwas prekärer geworden. Die Untere Hauptstraße musste wegen eines Straßenschadens kurzfristig am Montag in Höhe der Wing-Tsun-Schule gesperrt werden. Das hat die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt.

Zur Behebung einer Absenkung in der Fahrbahn ist für voraussichtlich eine bis eineinhalb Wochen eine halbseitige Sperrung erforderlich. Der Verkehr in Richtung Stadtmitte wird über die Hirschstraße umgeleitet, der Verkehr stadtauswärts kann auf gewohner Strecke fließen, berichtete Pressesprecher Christian Stalf.

Riss in Kanal als Ursache?

Aufgegraben: In der Unteren Hauptstraße hat sich in Höhe der Kaiserstraße die Fahrbahn abgesenkt. © Lenhardt

„Wir vermuten derzeit, dass in dem Bereich ein Riss in einem Hausanschlusskanal entstanden ist, in den Erdreich eingedrungen ist“, erläutert Stalf. Dadurch sei unter dem Straßenasphalt ein Hohlraum entstanden, der in Kombination mit der großen Hitze und der Belastung durch die Fahrzeuge zur Absenkung der Fahrbahn geführt hat. Aktuell werde geprüft, wie groß dieser Hohlraum tatsächlich ist. Anschließend werde er geschlossen und die Straße wieder in Betrieb genommen. mm