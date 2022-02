Sperrungen werden teurer

Derjenige, der etwa auf Marktplatz und Zehntscheunenplatz feiert, muss dafür bei der Stadtverwaltung zahlen. Solche Sondernutzungen liegen immer dann vor, wenn ein öffentlicher Platz zu gewerblichen Zwecken herangezogen wird, etwa für ein Fest oder zum Aufstellen einer Werbetafel. Die „Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen“, die diese Fälle regelt, hat der Gemeinderat jetzt geändert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doris Trautmann, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, stellte die wichtigsten Änderungen in der Sitzung des Gremiums vor. Wer beispielsweise für zwei Monate eine Vollsperrung für ein Bauvorhaben beantragt, muss künftig in Hockenheim 150 Euro bezahlen. Zum Vergleich legte Trautmann Gebühren aus den Nachbargemeinden vor: In Neulußheim werden für eine solche Sperrung 300 Euro fällig, in Reilingen 120 Euro. Die Inanspruchnahme des Gehwegs macht 90 Euro (Neulußheim: 100, Reilingen: 60). Trautmann: „Wir sind der Meinung, das ist noch im Rahmen.“

OB: keine ideologischen Preise

Dabei handelt es sich „weder um Fantasie- noch um ideologische Preise“, betonte OB Marcus Zeitler. Die Stadt habe bei der Neukalkulation die Richtlinien eingehalten, die Empfehlungen von Städte- und Gemeindetag befolgt und Vergleiche zu anderen Kommunen herangezogen. Zuletzt waren die Gebühren im Jahr 2003 angepasst worden.