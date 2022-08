Spiel und Spaß im Fußball-Trainingslager

In der ersten Woche der Sommerferien fand wieder das Fußball-Sommercamp für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf dem Vereinsgelände des FV 08 Hockenheims statt. 28 Kinder hatten sich angemeldet und wurden von den beiden Jugendtrainern, Jan Appelgans und Aron Späth, beides Inhaber der Trainer-C-Lizenz, betreut. Die beiden hatten sich ein altersgerechtes und abwechslungsreiches Programm ausgedacht. „Die Kids hatten sehr viel Spaß und haben prima mitgemacht“, so ein Betreuer.

Es standen neben Dribbel-, Pass- und Torschussübungen auch anspruchsvollere Übungsformen auf dem Programm. Nach dem Mittagessen bildeten unterschiedliche Trainingsspiele den Abschluss, bei denen die Eltern ihren Kindern zuschauen konnten und natürlich anfeuerten.

Das fünftägige Fußball-Sommercamp bildete den Abschluss für Tim-Luca Graf, Tim Hoffmann und Jan Appelgans, die ihr einjähriges freiwilliges soziales Jahr beim FV08 abgeleistet haben. In dieser Zeit haben die drei ihre C-Lizenz an der Sportschule und so umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen erworben, das sie in ihre Trainertätigkeit an den Hockenheimer Schulen und beim FV08 einbringen konnten. Mit Tim-Luca, Tim und Jan hatte der FV08 drei engagierte Helfer bei der Betreuung der Jugendmannschaften und den zahlreichen Aktivitäten, wie Spielefesten, Fußballfreizeit an der Sportschule in Braunshausen und nun abschließend das Sommercamp. Ein FSJ beim FV08 wird auch weiterhin möglich sein und Bewerbungen können per Mail an Markus Zickermann unter mz@fv08.de geschickt werden. zg