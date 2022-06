Spieltag bietet die Kulisse

Da in den vergangenen Jahren die Ehrung langjähriger Mitglieder ausfallen musste, soll diese nun in diesem Jahr nachgeholt werden. Hierfür hat der Vorstand des Tennisclubs Hockenheim (TCH) den Termin auf Sonntag, 10. Juli, festgelegt. Die Ehrungen sollen an diesem Tag auf der Tennisanlage erfolgen. Alle zu Ehrenden wurden informiert und um Rückantwort gebeten.

Außerdem werden auch drei Mannschaften spielen, wobei nach heutigem Stand die erste Herrenmannschaft gegen den Tabellenzweiten TC Plankstadt um die Meisterschaft spielen wird. Auch das Damen-30-Team spielt in der Spitzengruppe mit, wobei es darum geht, den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Diese Teams spielen in der zweiten beziehungsweise ersten Bezirksliga, sodass auch mit anspruchsvollen Matches gerechnet werden kann.

Im Aufschwung

Aber auch die Neumitglieder, die sich anlässlich der Hockenheimer Tenniswochen dem Verein angeschlossen haben, sollen begrüßt werden. Auch das ist nicht unwichtig, da bei einem solchen Anlass Informationen zu Mannschaften erhalten, Kontakte geknüpft und Spielpartnerschaften geschlossen werden können. Grundlegendes für Neumitglieder oder Interessierte wird im Tennis Xpress gelegt. Hier hat Gerd Hahn mit tatkräftiger Unterstützung durch Diethelm Christen elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen des Tennissports vermittelt.

Und da der Tennis Xpress anlässlich der Tenniswochen gebucht wurde, wird nach Beendigung des Kurses eine Mitgliedschaft noch zu den Konditionen der Hockenheimer Tenniswochen angeboten.

Ein nachfolgender Tennis Xpress wird angeboten und es liegen bereits Anmeldungen vor. hee

Info: Anmeldungen sind online über www.tc-hockenheim.de möglich.

