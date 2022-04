Spitz & Stumpf mit ihrem Abschiedsprogramm in der Stadthalle

Hockenheim. Spitz & Stumpf feiern ihr 25-Jahre- Bühnenjubiläum. Und danach ist Schluss. Das klingt vielleicht etwas abrupt, aber – auch wenn sie nicht alt aussehen, so sind sie doch älter geworden. Bekanntlich soll man dann gehen, wenn es am schönsten ist und so wollen es auch „Friedel“ und „Eicheen“ halten, aber nicht ohne mit ihren Zuschauern und Fans ein Feuerwerk abzubrennen – zunächst im übertragenen Sinn: hurtig, aber grandios im Abgang.

Und so fließen 25 Jahre Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft, 25 Jahre Wortwitz, Hintersinn und Schauspielkunst, 25 Jahre Liebe für die Palz, de Woi un die Sprooch ins Jubiläumsprogramm „Hurtig im Abgang“ ein. Das Duo setzt alles daran, dass es das beste Programm sein wird, das Spitz & Stumpf je gespielt haben. Würdig eines Jubiläums und würdig eines Abgangs.

Beginn am Freitag, 29. April, ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr im Pumpwerk. Karten für 25 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online bestellt werden. zg

