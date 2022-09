Sport mit Kunstgelenk?

Zu einem Vortrag mit Dr. Thomas Schreyer, Chefarzt am Krankenhaus Elisabethenstift in Darmstadt, lädt die Kolpingfamilie Hockenheim am Montag, 26. September, um 19.30 Uhr ein. Schreyers Thema lautet „Kunstgelenk und Sport – was ist möglich, was ist zu empfehlen?“

Immer mehr Menschen benötigen ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk. Bei unterschiedlichen Gründen hierfür erhalten zunehmend auch jüngere Patienten ein Kunstgelenk. Für viele von ihnen ist Sport ein wesentlicher Teil der Lebensqualität, die durch das neue Körperteil erhalten oder wiederhergestellt werden soll.

Aber ist Sport bei einem Kunstgelenk zu empfehlen oder sollte dieses nicht eher geschont werden? Welche Sportarten sind empfehlenswert, welche sollten eher vermieden werden und warum? Der Vortrag von Thomas Schreyer, einem erfahrenen Operateur, gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Die Veranstaltung findet im Gemeindezentrum St. Christophorus, Obere Hauptstraße 6 statt. zg