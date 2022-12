Sportfliegerclub Hockenheim: Lautlos über die Alpen

Hockenheim. Die Jahresabschlussfeier des Sportfliegerclubs (SFC) fand unter der Organisation von Peter Horsch im Technik Museum Speyer statt. 65 Mitglieder folgten der Einladung und verbrachten einige schöne Stunden in dem Museum. In Gruppen gab es ausführliche Führungen und Vorführungen mit dem ausgemusterten Transportflugzeug Transall. Danach wurde sich gemeinsam auf der Dachterrasse zum Glühwein getroffen, um mit dem zweiten Teil der Feier zu beginnen.

Vor dem leckeren Abendessen wurde vom Vorsitzenden Florian Meyer ein Rückblick auf die vergangene Flugsaison und ein Ausblick auf die neue Saison vorgestellt sowie die Siegerehrung der Clubmeisterschaft durchgeführt.

Die Geehrten Vereinsmeister wurde Axel Spieler aus Heidelberg mit 8648 Punkten und 21 Flügen. Den zweiten Platz belegte Harald Bruder aus Hockenheim mit 5588 Punkten und 13 Flügen. Dritter wurde Thomas Eisinger aus Hockenheim mit 2141 Punkten und sieben Flügen. In der Nachwuchsklasse wurde Till Gatzenmeyer aus Hockenheim mit 1015 Punkten und sechs Flügen Vereinsmeister. zg

Die Clubmeisterschaft beginnt jeweils mit dem neuen Jahr und endet mit der Jahresabschlussfeier. Es kann zwar bei kräftigem West- und Ostwind das ganze Jahr an den Hängen der Bergstraße oder an der Weinstraße geflogen werden, aber die langen Flüge beginnen ab Ende März und enden Mitte September.

Sportfliegerclub Hockenheim: Flüge in Südeuropa

Es wurde auch auf europäischen Flugplätzen in Italien am Comer See, in Dannstadt (Wettbewerb), in Leibertingen in der Nähe vom Bodensee, in Österreich, Zell am See, und in Frankreich, in der Provence geflogen. Die meisten Flüge wurden jedoch in Hockenheim durchgeführt.

Für die Vereinsmeisterschaft wurden alle Flüge über 200 Kilometer in der Haupt- und über 100 Kilometer in der Nachwuchsklasse gewertet.

Die größte geflogene Strecke der Doppelsitzerklasse von 700 Kilometer absolvierten Harald Bruder und Roland Schinke im Duo Discus XLT. Die Strecke wurde im April als FAI-Dreieck nach Suhl im Thüringer Wald, Schwandorf in der Oberpfalz und Hockenheim geplant. Die Dauer betrug acht Stunden und acht Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern.

Sportfliegerclub Hockenheim: Herrliche Strecken

Einen sehr beachtlichen Flug absolvierten Till Gatzenmeyer und Niklas Deuschle mit dem Schulflugzeug ASK-21 und Dominic Furtwängler mit der LS-4 im Juni, als sie vom Fluglager Leibertingen zurück über den Schwarzwald nach Hockenheim geflogen sind.

Herrliche und anspruchsvolle Flüge mit Strecken bis zu 466 Kilometern ohne Motor führten über die Hohe und Niederen Tauern, von Tirol über Kärnten bis in die Steiermark, durchstreiften das Voralpenland, fanden in der Provence und im Tessin statt und wurden von verschiedenen Piloten des Sportfliegervereins Hockenheim im vergangenen Jahr absolviert.

In 3000 Metern Höhe ist Harald Bruder im Juni über dem Pinzgau (Bramberg) auf dem Weg zum Großvenediger. © Bruder

Einen besonderen Preis gab es bei der Jahresabschlussfeier von Technik- und Werkstattleiter Jens Erhardt für Nachwuchspilot Christian Engraf, der mit über vier Stunden den längsten Flug der Nachwuchspiloten durchgeführt hat.

Sportfliegerclub Hockenheim: Wettbewerb an Pfingsten

Im nächsten Jahr findet an Pfingsten der 42. Internationale Hockenheim Wettbewerb mit über 75 Teilnehmer in drei Klassen statt. Der Wettbewerb ist eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Je nach Wetterlage werden Luftrennen im süddeutschen Raum von 150 bis 600 Kilometern Strecke geflogen.