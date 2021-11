Sportler begeistert: „Der reine Wahnsinn, was hier abgeht“

Das hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten: Trotz steigender Corona-Inzidenzen und 3G-Regel haben sich 1925 Teilnehmer für den 24. Hockenheimringlauf angemeldet. „Wir sind äußerst zufrieden und super stolz, dass wir das so durchgezogen haben“, strahlte ASG-Chef Oskar Stephan mit seinen 85 Helfern um die Wette. Bei den Eingangsbereichen unter der Haupttribüne und am Sachshaus wurde konsequent die 3G-Regel kontrolliert. „Die allermeisten waren geimpft und nur ganz wenige haben uns einen gültigen PCR-Test vorgelegt. Eine Läuferin mussten wir leider wegschicken, da sie ihr Smartphone vergessen hatte“, sagte Manuel Göbel, der mit 13 weiteren Helfern die Eingänge kontrolliert hatte, so dass es keine der befürchteten Wartezeiten für die Teilnehmer gab.

„24 Jahre tolles Engagement, Herzblut und Leidenschaft. Jeder andere Hockenheimer Verein wäre froh, er hätte so viele aktive Mitglieder“, sagte der OB-Stellvertreter Fritz Rösch bei der Begrüßung, bevor er den Startschuss für den Fünfkilometerlauf mit 506 Teilnehmern gab.

Obwohl es diesmal keine Schulwertung gab, startete die Maria-Baum-Schule Heidelberg mit ihrem Hockenheimer Lehrer Franz Schleich mit 20 Teilnehmern, bei der nur die Schulleiterin Jutta Köhler kurzfristig absagen musste. „Meine Schüler und Kolleginnen sind und waren begeistert von diesem einmaligen Ambiente des Hockenheimrings“, bestätigte der ehemalige Spitzenmarathonläufer Franz Schleich, der seit 17 Jahren seine Schüler und Kolleginnen zum Laufen motiviert. Anders als vor vier Wochen bei der Ring-Running-Series durften die begeisterten Zuschauer die 24. Auflage traditionell kostenlos genießen. „Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen, nur schade, dass es wieder weder Kaffee noch Kuchen und auch keine Siegerehrung gab“, so der Tenor der meisten Teilnehmer. Trotz der erneuten Corona-bedingten erhöhten Startgebühr von 15 Euro für die zehn Kilometer waren sie im Vergleich zur Ring-Running-Series „ein wahres Schnäppchen“, wie die zahlreichen Teilnehmer süffisant anmerkten. Auch im Vergleich zum rollenden Start vor vier Wochen, in dem alle fünf Sekunden nur ein Teilnehmer starten durfte, war der gewählte Blockstart der ASG die deutlich besser Variante, auch wenn der ehemalige Hockenheimer Spitzenmarathonläufer Hans Pfisterer für einen Dualstart plädierte.

Da in der Startlinie eine Zeitnahme integriert war, gab es bei den beiden Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer für jeden Teilnehmer die Nettozeit. Nur strahlende Gesichter gab es beim Bambini- und dem Schülerlauf, den zahlreiche Schüler unter ihre Sohlen nahmen. Im Ziel bekamen die 222 gestarteten Bambinis und Schüler die begehrte Finisher-Medaille der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz umgehängt. „Meine Tochter ist stolz wie Harry, als sie mir ihre Medaille zeigte“, freute sich eine Mutter. „Wir wollten den Corona-geplagten Kindern einfach eine Freude bereiten“, so der Vereinschef Oskar Stephan bevor er mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler zum Zehnkilometerstart eilte. Das Stadtoberhaupt ließ es sich nicht nehmen, trotz dreier fast zeitgleicher Termine, der ASG einen Besuch abzustatten um die Läufer zu begrüßen und der ASG für ihr tolles Engagement zu danken.

„Es ist für mich eine Ehre und Freude zugleich hier den Startschuss zu geben“, so Zeitler kurz vor dem Start bei dem auch der Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, Jochen Nerpel, mit von der Partie war und in 49:35 Minuten über die Ziellinie sprintete. „Im nächsten Jahr hat die ASG wieder ihren 1. November, da kann sein was will. Der Termin ist geblockt“, so Jochen Nerpel, der jetzt auch ASG-Mitglied geworden ist. cry