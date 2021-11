Hockenheim. Im Wahlkreisbüro des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm in der Rathausstraße 2 findet am Montag, 8. November, von 19 bis 21 Uhr die erste Feierabend-Sprechstunde statt. Aufgrund der geltenden Corona-Warnstufe gilt die die 2G-Regel. Zur besseren Koordinierung ist eine Voranmeldung unter Telefon 06205/3640571 oder per E-Mail unter Andreas.Sturm@cdu.landtag-bw.de erwünscht. Sturm vereinbart auch Termine nach Absprache.

