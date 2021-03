Hockenheim. Die Stadt Hockenheim erhält Fördermittel von 272 374 Euro für den Breitbandausbau. Für die Auswahl des Projekts hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting, Mitglied des Finanzausschusses, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur intensiv starkgemacht und dort auf die Notwendigkeit verwiesen.

AdUnit urban-intext1

Das hat Guttings Büro in einer Pressemeldung mitgeteilt. Jetzt habe der Wahlkreisvertreter in Berlin vom Projektträger im Auftrag des Bundesministeriums die Nachricht erhalten, dass für die Durchführung des Förderprogramms zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik ein Zuwendungsbescheid erlassen wurde.

Er gilt für den 2014 gegründeten Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar und zwar konkret für den Ausbau in Hockenheim. Die Mittel aus dem Förderprogramm stellt das Ministerium dem Projektträger „Atene KOM GmbH“ zur Verfügung. Projektverantwortliche des Zweckverbandes High-Speed-Netz, der 540 000 Einwohner einschließt, ist Susanne Bechler in Sinsheim. Bei dem Projekt investiert der Landkreis antragsgemäß in die Erschließung von unterversorgten Adressen – in diesem Fall in Hockenheim. Die berücksichtigten vorläufigen Gesamtkosten liegen bei rund 545 000 Euro. Bei einer Förderquote von 50 Prozent ergibt sich eine Bundesförderung von 272 374 Euro. ber