Stadt Hockenheim will den Umstieg aufs Rad schmackhaft machen

Schon seit 2014 ist die Stadt Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). In diesem Jahr wird sie zusätzlich von der Initiative Rad-Kultur unterstützt. Wie Stefanie Simonis, die Zuständige für alle Radverkehrsthemen bei der Gemeinde, und Pressesprecher Christian Stalf in einem Pressetermin mitteilten, habe sich die Gemeinde

...